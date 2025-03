Konrad Skolimowski, znany szerszej publiczności jako Skolim w ostatnim czasie cieszy się ogromną popularnością. Wszystko za sprawą przebojów takich jak "Temperatura" czy "Nie dzwoń do mnie mała". Wokalista ma bliski kontakt ze swoimi fanami i często kontaktuje się z nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio opowiedział o niebezpiecznej sytuacji, jaka spotkała jego rodzinę. Do jego domu dostał się jeden z fanów. Kika dni po ataku głos zabrała babcia Skolima, która była świadkiem całego zajścia.

Intruz wtargnął do domu Skolima. Szarpał się z jego babcią. Kobiet zabrała głos

Skolim poinformował ostatnio za pośrednictwem mediów społecznościowych o tym, co wydarzyło się ostatnio w jego domu. Do jego domu dostał się nieproszony gość. "Intruz po wtargnięciu i szarpaniu się z babcią został kilkukrotnie i starannie wyproszony. Jak widać było mu mało i intencje miał inne. Zero tolerancji w naszym kraju i mieście dla tych, którzy mają złe intencje wobec nas i naszych bliskich" - napisał. Wokalista wyjawił, że mężczyzna przedstawił się jego babci, jako osoba, która zna i wtargnął na teren posesji i do budynku, co skończyło się szarpaniną z kobietą. "Pan nie chciał wyjść. Kilkukrotnie próbowałem doprowadzić do tego, aby opuścił ogrodzoną posesję. Pan chciał mnie uderzyć, a wieczorem składał groźby karalne - że 'załatwi' mi babcię. Nie znam tej osoby" - powiedział w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Teraz głos w tej sprawie zabrała babcia wokalisty. W krótkim nagraniu zwróciła się do fanów swojego wnuczka i podziękowała za wsparcie w trudnych chwilach.

Dziękuję wszystkim za piękne słowa wsparcia w moją stronę. Cóż mogę powiedzieć? Nie było mnie kilka dni, ale już dzisiaj jestem i przystąpiłam, jak zwykle, do pracy

- podkreśliła.

Fani Skolima zachwyceni babcią wokalisty. "Wspaniała kobieta"

Skolim wielokrotnie podkreślał, że babcia jest jego ogromnym wsparciem. Kobieta jest w pełni zaangażowania w rozwój kariery swojego wnuczka. Regularnie zachęca internautów do wizyty strony internetowej Skolima, gdzie można kupić ubrania z jego logotypem, a sama pomaga mu w organizacji całego przedsięwzięcia. Fani wokalisty są nią zachwyceni. "Jaka kochana wspaniała kobieta babcia jest cudowna", "Cudowna kobieta, z taką babcią sukces murowany", "Wspaniała kobieta. Pozdrawiam ukochaną babcię i dużo zdrówka dla niej" - czytamy.