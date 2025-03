Elżbieta Romanowska od kilku sezonów jest gospodynią programu "Nasz nowy dom". Aktorka bardzo angażuje się w pomoc potrzebującym rodzinom. Niestety ostatnio aktorka sama przechodzi trudny czas. Gwiazda zwróciła się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej wpis pełen jest emocji.

Elżbieta Romanowska nie kryła emocji. "Ten wpis nie będzie miał happy endu"

Jakiś czas temu Elżbieta Romanowska poinformowała, że jej mama zmaga się z problemami i musi przejść operację. Aktorka mocno ograniczyła swoją obecność w mediach społecznościowych, aby skupić się na rodzinie. Teraz gospodyni programu "Nasz nowy dom" postanowiła jednak odezwać się do fanów. Niestety, nie przekazała radosnych wiadomości.

Kochani… Długo się zbierałam, by do was napisać . Końcówka 2024 była dla mnie i mojej rodziny bardzo ciężka i bolesna. Niestety ten stan trwa do dziś

- zaczęła swój wpis. Aktorka wytłumaczyła też swoją dłuższą nieobecność. "Nie było mnie tutaj, bo potrzebowałam całą swoją energię i wolny czas poświęcić mojej rodzinie. Przechodziliśmy prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nadzieja, jej utrata, niemoc, walka z wiatrakami, rozpacz to tylko nieliczne emocje, które towarzyszyły nam i towarzyszą każdego dnia" - napisała. Gwiazda Polsatu poinformowała też, że wciąż przechodzi trudny czas. "Niestety ten wpis nie będzie miał happy endu, gdyż ten zły czas jeszcze się nie skończył, ale dzięki wsparciu mojej rodziny i cudownych przyjaciół mam siłę, by powoli tutaj wrócić . Bo życie toczy się dalej … I chociaż moje serce rozpadło się na kawałki, łkając cichutko, każdego dnia staram się uśmiechać, dostrzegając cudownych ludzi, którzy dają mi siłę każdego dnia, doceniając promienie słońca, dzięki którym łatwiej mi wstawać i mierzyć się z każdym kolejnym dniem" - wyznała.

Elżbieta Romanowska podziękowała fanom. "Nie wszystko poszło tak, jak byśmy sobie tego życzyli"

Aktorka opublikowała też relację na InstaStories, w której podziękowała też swoim fanom za wsparcie. Przyznała, że otrzymuje mnóstwo wiadomości ze słowami otuchy. "Z całego serca dziękuję wam za ogrom wsparcia, ciepłe słowa, przytulasy i cudowne wiadomości, które spływają do nas od was. To dla nas bardzo trudny czas. Niestety, nie wszystko poszło tak, jak byśmy sobie tego życzyli – jeśli chodzi o moją mamę, ale nie tylko. Więcej pozwólcie, że nie zdradzę – zachowam to dla siebie i naszej rodziny. Bardzo wam dziękujemy za to, że nas wspieracie i że jesteście z nami" - przekazała na InstaStories. W jej mediach społecznościowych pojawiło się bowiem wiele komentarzy z wyrazami wsparcia. Zostawiali je nie tylko fani, ale także koleżanki i koledzy z branży. Głos zabrała między innymi Anna Dereszowska. "Eluniu, cokolwiek się dzieje, życzę ci, aby ten zły czas wkrótce się zakończył! Jesteś wspaniałą, ciepłą, silną, wrażliwą i niosącą radość wszystkim wokół osobą. Wierzę, że ta dobra energia lada dzień do ciebie wróci. Przytulam" - napisała.