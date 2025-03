Magdalena Narożna jest znaną i lubianą wokalistką zespołu disco polo Piękni i Młodzi oraz jurorką w programie "Disco Star". Jej udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" zachwycił fanów, którzy tuż po ogłoszeniu wielkich nowin ruszyli ze wsparciem wobec swojej ulubionej artystki. Narożna jest przy tym aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często zamieszcza posty dotyczące zarówno jej pracy, jak i życia prywatnego. Dzięki niektórym wpisom mogliśmy nawet przyjrzeć się, jak mieszka.

Magdalena Narożna mieszka poza Warszawą. Ekspert ocenił wnętrza w posiadłości gwiazdy

Ikona disco polo ma dom na Podlasiu, gdzie ma cenić przede wszystkim ciszę i spokój, z dala od gwaru wielkich miast. Patrząc na zamieszczane przez Narożną zdjęcia, możemy stwierdzić, że jej posiadłość jest urządzona wedle własnego stylu wokalistki. Eksperckie oko architekta wnętrz Jonatana Kilczewskiego dostrzega jednak więcej - w domu Magdaleny ma brakować spójności i pewnej harmonii.

Niestety, dużo tu przypadku, a szkoda, bo z zewnątrz wygląda całkiem fajnie. Można by było w środku utrzymać bardzo podobny styl, czyli takiej wiejskiej posiadłości z drewnianymi akcentami

- stwierdził dla Show News ekspert. Zdaniem architekta wystrój wnętrz u Narożnej nawiązuje do aranżacji w domach wielu naszych rodaków. - Ciemne drzwi i kuchnia, które są dość przytłaczające, trochę cegły udającej loft, ukochane przez Polaków elementy glamour i mnóstwo przypadkowych mebli. Nie widać tu żadnej myśli przewodniej ani spójności, która spowodowałaby, że domownikom mieszkałoby się zdecydowanie lepiej - dodał Kilczewski.

Narożna ma już za sobą trzy odcinki "Tańca z gwiazdami", w którym partnerując z Piotrem Musiałkowskim wciąż walczy o wygranie Kryształowej Kuli. Początkowy etap programu wokalistka może zaliczyć do dość ciężkich, gdyż już w drugim odcinku jej para została zagrożona oraz nominowano ją do dogrywki. Narożna musiała wziąć w niej udział wraz z duetem Cezarego Trybańskiego i Izabeli Skierskiej. Zdaniem jury Magdalena i Piotr poradzili sobie jednak lepiej. Narożna występowała później drugi raz w trzecim odcinku i prezentując przed widzami sambę otrzymała 27 punktów. Udało jej się przejść do czwartego odcinka.