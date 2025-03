Quebonafide miał wystąpić po raz ostatni przed fanami 28 czerwca na stadionie Narodowym w Warszawie. Bilety na wydarzenie wyprzedały się w mgnieniu oka, a ogromne zainteresowanie skłoniło organizatorów do tego, by ogłosić jeszcze jedną datę. Okazało się, że występ odbędzie się dzień wcześniej - 27 września, co wywołało prawdziwą burzę. "To jest nieśmieszny żart. Cała radość ludzi na ten dzień właśnie ulatuje. Kupiliśmy bilety na ostatni koncert po to, aby mieć niespodzianki, aby nie wiedzieć, co nas na nim czeka, a nie po to, żeby dzień wcześniej dowiedzieć się wszystkiego" - pisali rozgoryczeni fani. W sieci pojawiło się oświadczenie rapera.

Burza wokół "ostatniego koncertu" Quebonafide. Wydał oświadczenie

W cytowanym przez serwis CGM oświadczeniu Quebonafide zmierzył się z zarzutami fanów. Jak wyjaśnił, zarówno on, jak i organizatorzy nie spodziewali się skali aż takiego zainteresowania koncertem. Muzyk nie krył, że od trzech lat przygotowuje się do tego wydarzenia, które jest sporym przedsięwzięciem do zorganizowania nie tylko pod względem logistycznym.

Sprzedaż biletów naprawdę przerosła nasze oczekiwania i nie była to pokorna skromność, a po prostu bardzo błędna estymacja. Musieliśmy na to zareagować, ponieważ liczba kupionych biletów była znacznie większa niż największe obiekty w Polsce dające możliwość zorganizowania takiego wydarzenia (jak widać, stadion to również za mało)

- przekazał raper.

Artysta w dalszej części oświadczenia podkreślił, że 27 czerwca jest jedyną możliwą datą, by dodatkowy koncert mógł się odbyć. "Mój team podjął autonomiczną decyzję, że mniejszym złem będzie uruchomienie drugiego koncertu, a jedyną możliwą datą jest data poprzedzająca, czyli 27.06.2025. Kierując się dobrymi intencjami, nikt z nas nie spodziewał się, jak wiele złych emocji ta decyzja wywoła. Nadal jest to wybór mniejszego zła" - wyjaśnił.

Quebonafide zwrócił się do rozgoryczonych fanów. "Postaram się..."

Na końcu oświadczenia raper skierował kilka słów do fanów, którym podziękował za wsparcie i przy okazji wspomniał o koncercie. "Chcę, aby to wydarzenie było unikatowe, efemeryczne, ale najwidoczniej nie było tu doskonałego wyjścia. W każdym z wariantów ktoś był pokrzywdzony. Postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie, które zapewni zarówno wam, jak i mi radość z tego wydarzenia i zaoszczędzi wszystkim rozczarowania" - dodał na zakończenie.