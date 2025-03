Anna Grodzka skończyła 71 lat. Tak naprawdę wygląda jej emerytura

Anna Grodzka dała się poznać jako pierwsza transpłciowa posłanka w polskim Sejmie. Zdobyła również popularność jako działaczka społeczna i aktywistka walcząca o równe prawa na rzecz osób LGBT+. Jest współzałożycielką fundacji Trans-Fuzja. Była posłanka wycofała się z polityki przez problemy zdrowotne i jest już na emeryturze. Postanowiła ograniczyć obecność w mediach, ale wiadomo, co u niej słychać.

Anna Grodzka mówi o emeryturze. Wróciła do dawnej pasji

Anna Grodzka z wykształcenia jest psycholożką kliniczną, przez ponad 30 lat prowadziła biznes wydawniczy, poligraficzny, reklamowy i filmowy. W 2007 roku rozwiodła się z żoną, z którą doczekała się syna Bartosza. Fizyczny i prawny proces korekty płci przeprowadziła, gdy Bartosz uzyskał pełnoletność. - Syn mnie zaakceptował. Zawsze starałam się tak dbać o jego wychowanie, żeby był otwarty na wszystko, co się nam może zdarzyć, na innych ludzi, na odmienność. Gdy się rozwodziłyśmy z żoną, miał już 23 lata. Był po prostu dojrzałym człowiekiem - wyznała Anna Grodzka w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Formalnie procedury korekty płci zakończyły się w 2010 roku, a operację przeprowadzono w Bangkoku. Stacja telewizyjna HBO, która towarzyszyła Grodzkiej w tranzycji, przygotowała film dokumentalny "Trans-akcja". Była posłanka nie ukrywała, że po przejściu na emeryturę musi pilnować budżetu domowego.

Jestem teraz zwykłą emerytką. Ktoś może sobie wyobrażać, że mam jakąś poselską emeryturę - nie, mam zupełnie zwykłą, jaką wypracowałam w toku życia. Przez wiele lat byłam przedsiębiorcą i nierozważnie płaciłam minimalne składki. Teraz muszę spinać budżet z miesiąca na miesiąc

- wyjawiła w rozmowie tygodnikiem "Polityka".

Była posłanka postanowiła jednak wrócić do pasji sprzed lat. "Wyszłam z aktywnej polityki. To nie znaczy, że jest mi ona całkiem obojętna. Podjęłam jednak kilka lat temu decyzję, że powrócę do moich młodzieńczych pasji: do muzyki" - pisała w mediach społecznościowych. - Komponuję muzykę, którą można określić muzyką filmową. (...) Mam takie małe studio i czuję się tu świetnie, razem z dźwiękami. Jestem szczęśliwa - podkreśliła w wywiadzie dla "Liberté!".

Anna Grodzka usunęła się z życia publicznego. Zmaga się z ciężką chorobą

Była posłanka rzadko pojawia się na publicznych wydarzeniach, a gdy to robi, najczęściej porusza się o lasce. Wszystko przez chorobę. Anna Grodzka cierpi na stenozę kręgosłupa, czyli zwężenie kanału kręgowego. Mimo operacji nie odzyskała pełnej sprawności. "Zablokowanie nerwów w kręgosłupie. Nasi lekarze się specjalizują, więc jak boli kręgosłup, wysyłają do ortopedy. A powinni też do neurologa. Ortopedzi przez ponad dwa lata zalecali rehabilitację, a kiedy w końcu zrobiono mi operację, było już za późno" - wyjaśniła w rozmowie z "Newsweekiem" polityczka.