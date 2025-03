Aleksander Baron niechętnie chwali się szczegółami na temat życia prywatnego. Muzyk nie zdecydował się na to, by publicznie odnieść się do informacji ujawnionej przez Sandrę Kubicką na temat ich rozstania. Modelka wyznała, że w grudniu złożyła pozew o rozwód. Juror "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" zamiast tego w części postów na Instagramie zablokował możliwość dodawania komentarzy. Nie wszyscy wiedzą, że członek zespołu Afromental pochodzi ze sławnej rodziny. Nie tylko jego ojciec jest cenionym muzykiem. Młodszy brat Barona również jest artystą.

Baron ma młodszego brata. Adam też jest znanym muzykiem

Aleksander Milwiw-Baron nie jest jedyną osobą z rodziny, która odziedziczyła talent muzyczny po ojcu. Piotr Baron jest znanym saksofonistą jazzowym i kompozytorem. Pasją do muzyki zaraził również młodszego syna Adama. Brat Aleksandra na scenie zadebiutował w 1993 roku, wówczas miał 12 lat. Adam, podobnie jak brat, jest multiinstrumentalistą. Komponuje i produkuje muzykę do spektakli teatralnych. Od 2010 roku współtworzył zespół Pink Freud, z którym koncertował po całym świecie. Na koncie ma również współpracę z Darią Zawiałow, Krzysztofem Zalewskim oraz Wojciechem Mazolewskim. Spełnia się także jako nauczyciel. Od 2015 roku Adam Milwiw-Baron uczy w założonej przez siebie Szkole Muzyki Nowoczesnej. Jeszcze mąż Sandry Kubickiej rzadko zamieszcza rodzinne fotografie w mediach społecznościowych. W 2019 roku z okazji Dnia Ojca postanowił jednak opublikować kadr ze znanym ojcem i bratem. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Aleksander Baron ma również siostrę.

Członek zespołu Afromental w "Pytaniu na śniadanie" wyjawił, że początkowo wraz z bratem nie myślał o karierze w branży muzycznej. "Adam chciał zostać żołnierzem, ja prezydentem, później politykiem, ale w końcu wybraliśmy muzykę" - wyjawił. Aleksander i Adam mają siostrę Marysię. Juror "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" w rozmowie z serwisem Jastrząb Post ujawnił, jakie ma relacje z rodzeństwem. "Doskonałe, w końcu to moje rodzeństwo. Ja dbam o to, żeby moje relacje rodzinne były takie, jakie być powinny. Jestem bardzo dumny z mojego brata Adama i tak samo dumny jestem z mojej siostry Marysi, i już nie mogę się doczekać, kiedy świat o nich usłyszy" - wyznał Aleksander Baron.