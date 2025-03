Izabela Macudzińska zyskała rozgłos jako uczestniczka czwartej edycji "Królowych życia", emitowanych przez TTV i szybko stała się jedną z ulubionych gwiazd programu. Od tamtej pory celebrytka regularnie dzieli się w sieci kulisami życia, a wśród publikowanych przez nią kadrów nie brakuje tych u boku najbliższych. Ostatni z nich wywołał spore zamieszanie. Wszystko przez jeden szczegół.

Izabela Macudzińska zapozowała z córką. Nastolatka została posądzona o poprawianie urody

15 marca na Instagramie Macudzińskiej pojawił się rodzinny kadr. Widzimy na nim 41-latkę pozującą z nastoletnią córką Elizą we wnętrzu kawiarni, gdzie razem popijały herbatę. W radosnych chwilach spędzonych w gronie 16-latki, niespodziewanie przeszkodziła celebrytce internautka. Pod postem pojawił się komentarz sugerujący, jakoby córka gwiazdy miała korzystać z usług poprawiania urody. "Eliza usta powiększone" - czytamy. Uwaga ta spotkała się z natychmiastową reakcją Macudzińskiej, która stanęła w obronie pociechy.

Elizka nie ma nic zrobionego, jest naturalnie piękna i nic nie musi robić

- odpowiedziała na komentarz.

Gwiazda "Królowych przetrwania" z kolei nie ukrywa, że sama przeszła kilka operacji plastycznych. Do zabiegów, które sobie zafundowała, zaliczyć można dwie operacje nosa oraz powiększenie piersi. Ponadto kobieta poddała się korekcie kształtu i wyglądu ust. "Usta mam zrobione, nigdy nie mówiłam, że jest inaczej. Dodatkowo maluję, aby je powiększyć konturówką" - wyjaśniła w komentarzu pod postem.

Izabela Macudzińska od wielu lat jest w szczęśliwym związku. Oboje nie wahają się wyznawać miłości publicznie

Izabela Macudzińska od niemal 25 lat tworzy małżeństwo z Patrykiem Borowiakiem. Razem doczekali się córki Elizy. O tym, że uczucie pomiędzy dwojgiem nadal jest gorące, świadczą słowa, które celebrytka skierowała niedawno w stronę ich wspólnego dziecka. - Zobacz Elizka, ja z tatusiem też się w takim wieku poznaliśmy (córka pary miała wówczas 16 lat - przyp.red) i dalej jesteśmy razem. Najważniejsze, żebyś była szczęśliwa w życiu, to jest najważniejsze - zwróciła się do córki w programie "Diabelnie boskie".

Ciepłymi myślami na temat swojej drugiej połówki regularnie dzieli się także Patryk Borowiak. Jedną z nich podzielił się w sieci w rocznicę ślubu pary. "Ja oraz jeden z dwóch moich największych skarbów postanowiliśmy przeżyć nasz kolejny rok jeszcze w większej miłości i szczęściu. (...) postanawiamy to jeszcze raz i to z podwójną mocą. Kocham cię najmocniej na świecie! PS. Drugi największy skarb to córka" - pisał na początku roku 2024 Borowiak, mąż Macudzińskiej.