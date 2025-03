Andziaks od lat prężnie działa w sieci. Na kanale na YouTube zgromadziła już ponad milion subskrybentów. Jej profil na Instagramie również ciągle rośnie w siłę - tam też może liczyć na miliony obserwatorów, którzy śledzą jej każdy krok. Nie da się ukryć, że influencerka słynie z wystawnego i luksusowego życia, którym chętnie chwali się fanom. Wielu mogło się zdziwić, gdy Angelika Trochonowicz zapewniła córce specyficzną formę rozrywki... przejażdżkę komunikacją miejską.

Andziaks zaskoczyła. Wraz z córką jechały komunikacją miejską

Influencerka jeszcze do niedawna spędzała czas za granicą. Przez niemal dwa miesiące przebywała wraz z najbliższymi w Dubaju, pokazując drogie restauracje i luksusowe sklepy. Następnie wyjechali do Tajlandii, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają jej egzotyczne wakacje. Rodzina Trochonowiczów wróciła do domu i musiała powrócić do codziennych obowiązków. Jeszcze niedawno Andziaks pokazywała, jak lata pierwszą klasą, a teraz postanowiła trochę bardziej "przyziemnych rozrywek". Gwiazda pojechała z córką warszawską komunikacją miejską - i to dwukrotnie. Najpewniej była to pierwsza tego typu wycieczka Charlotte. "Zabrałam Charli na przejażdżkę autobusem" - napisała na InstaStories Angelika. Mama z córką wybrały się na zakupy. "Wracamy do domu. Autobus bardzo się spodobał" - przekazała celebrytka, dając znać, że drugi raz zdecydowały się na tę formę transportu.

Andziaks w ogniu krytyki. Wszystko przez... konsumpcjonizm

Wypad Trochonowiczów do Dubaju wielu osobom nie przypadł do gustu. Pod filmikami, które publikowali z największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pojawiały się komentarze niezadowolonych fanów. Wielu nie podobało się ciągle pokazywane zakupów i nadmierny konsumpcjonizm w wykonaniu influencerki. "Te vlogi z Dubaju mi nie podeszły", "Ktoś ma pieniądze, to sobie kupuje, jego hajs. Ale z drugiej czy to już nie jest jakieś uzależnienie?", "Konsumpcjonizm, kasa, zero wartości. 100 kg ubrań? To nie jest normalnie niestety", "Ostatnio przestałam was oglądać, bo prócz hoteli sklepów i restauracji niczego nie pokazujecie, straszna próżność, nic ciekawego" - grzmieli internauci pod vlogami z podróży Andziaks.