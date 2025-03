Caroline Derpieński cały czas wzbudza emocje. Celebrytka, która słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i epatowania bogactwem, pojawiła się w "halo tu polsat". Obecnie influencerka skupia się na karierze w branży muzycznej, o której opowiedziała prowadzącym program. Porównała się do Dody. Oznajmiła, że zobaczymy ją na PGE Narodowym.

Zobacz wideo Caroline Derpieński orze jak może. Nagrała świąteczną piosenkę. Zdetronizuje Godlewską?

Caroline Derpieński lepsza od Dody? Już ogłasza koncert

W grudniu Derpieński rozpoczęła karierę w branży muzycznej. Wypuściła świąteczną piosenkę, ale na tym nie poprzestała. Następnie ukazał się jej singiel "Baddie". W rozmowie z prezenterami Polsatu Caroline Derpieński porównała się do Dody. - Mogę się trochę porównać do Dody. Była osobą kontrowersyjną, miała kreację medialną trochę jak ja - stwierdziła. - Ale później miała fach konkretny, czyli muzykę i przebranżowiła się. Ociepliła wizerunek i teraz jest poważaną artystką. Ja właśnie tą drogą idę i ocieplam wizerunek. Na spokojnie, po prostu ciężką pracą. Od roku chodzę już na zajęcia wokalne - wyjawiła.

- Doda od razu umiała śpiewać. Masz ten dar jeśli chodzi o głos i wokal, czy uczysz się tego jak wygląda ta praca? - dopytywał Maciej Rock. - Zdecydowanie odkryłam w sobie talent, chociaż skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu pierwszego stopnia, to myślałam, że to nie jest moja droga i lepiej skupić się na czymś innym, ale wróciłam po latach i zaczęłam porządnie ćwiczyć i chodzić na lekcje, robić numer za numerem. (...) Rozkręcam się, moje początki, ale i tak jest ogromny sukces, także nie poddaję się, idę dalej - mówiła na antenie. Derpieński wyjawiła, że niedługo wypuści utwór po polsku. - Wspomniałaś o Dodzie, czy myślisz sobie, że będziesz jeszcze wyżej niż ona? - zapytała Agnieszka Hyży. - Zdecydowanie tak, mając jedną piosenkę i sezonówkę, już dostaję takie propozycje, czyli to znaczy, że jest ogromny potencjał - oceniła samą siebie celebrytka.

Caroline Derpieński zapowiada koncert na Stadionie Narodowym

W "halo tu polsat" nie usłyszeliśmy utworu na żywo, ale celebrytka postanowiła ujawnić, jakie ma plany w kwestii kariery muzycznej. Jak twierdzi, już za kilka miesięcy zobaczymy ją podczas koncertu Roztańczony PGE Narodowy. - Pokażę wszystkim, na co mnie stać na koncertach. (...) Przede mną koncerty, nawet bardzo duże. Mogę wam się właśnie pochwalić. (...) Wiecie, co to jest Roztańczony Narodowy? Oczywiście cała Polska wie i się świetnie bawi. Mogę ogłosić, że będę grać koncert na Stadionie Narodowym już we wrześniu - ogłosiła na antenie. - To będzie największe show. Stawiam na wokal i na taniec. Fajerwerki po prostu - dodała.