Wielu ma nadzieję, że tegoroczna Eurowizja będzie dla Polski niezwykle udana. Widzowie zadecydowali, że to Justyna Steczkowska po 30 latach powróci na konkurs i zawalczy o zwycięstwo z piosenką "Gaja". Ewa Bem postanowiła odnieść się do występu Steczkowskiej. W szczerych słowach skomentowała utwór, który usłyszymy w Bazylei.

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska nie jest przekonana do nowego utworu na Eurowizji? Szczery komentarz

Ewa Bem skomentowała "Gaję". To sądzi o utworze Justyny Steczkowskiej

W ostatnich latach Eurowizja stała się w Polsce tematem kontrowersyjnym - wszystko za sprawą jury, które decydowało o tym, kto będzie reprezentował kraj. W tym roku się to zmieniło i ponownie to widzowie wybierają, kto zaśpiewa na konkursie. W tym roku to Justyna Steczkowska zaprezentuje "Gaję" na szwajcarskiej scenie. Portal Świat Gwiazd postanowił zapytać o występ piosenkarki Ewę Bem. "Co do piosenki pani Justyny, to ja jestem przekonana, że dokona ekwilibrystyki totalnej, wokalnej, tanecznej, wizualnej i wszelkiej, żeby ten triumf zdobyć. Ja czuję, że zdobędzie ten triumf" - zaczęła. "Ale tej piosenki… to tak za bardzo nie wiem… Nie lubię czegoś tak strasznie zamaszystego, że nie wiem, o co chodzi. To tak jak czasami się wejdzie w tłum ludzi i nie wiadomo, na kogo ma się spojrzeć. To ja się tutaj tak czuję" - oceniła ceniona wokalistka.

Margaret ocenia szanse Justyny Steczkowskiej na triumf w konkursie Eurowizji

Na początku marca mogliśmy zobaczyć Margaret w programie "Mówię Wam". Piosenkarka postanowiła ocenić szanse Justyny Steczkowskiej, która już niedługo powróci po 30 latach na Eurowizję. - Ja zawsze byłam osobą, która zawsze wspierała polskich twórców na Eurowizji. (...) Wydaje mi się, że ta Eurowizja jest trochę o naszym społeczeństwie, jak się wspieramy (...). Ja Justynę bardzo mocno wspieram. Jest niesamowitą performerką. To, co robi na scenie, jest godne podziwu. Będę trzymać kciuki - stwierdziła wokalistka. Czy sama kiedyś spróbuje swoich sił w preselekcjach? - Naprawdę bardzo bym chciała wystąpić na scenie eurowizyjnej, to jest duże przedsięwzięcie, na które trzeba być gotowym zarówno wokalnie, muzycznie, jak i psychicznie - wyjawiła w programie.