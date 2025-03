Kwestia posiadania potomstwa przez znane osoby w państwie od wielu lat jest przedmiotem publicznej debaty. Wcale nie tak rzadko towarzyszą jej nieproszone komentarze, a także usilne wzbudzanie presji wśród osób, które publicznie zadeklarowały, że nie planują w przyszłości powiększyć rodziny. Wśród celebrytek, w których stronę regularnie padają zarzuty o brak posiadania dzieci, już jakiś czas temu znalazła się Blanka Lipińska. Tym razem autorka książek postanowiła wziąć udział w dyskusji.

Blanka Lipińska nie wytrzymała. Takie ma zdanie o posiadaniu dzieci. "To twoje dziecko i twój problem"

Choć Blanka Lipińska otwarcie mówi o tym, że nie planuje mieć dzieci, uporczywie otrzymuje pytania na ten temat. Nadszedł jednak moment, kiedy celebrytka nie wytrzymała i upubliczniła jedną z wiadomości, jakie otrzymała w ostatnim czasie. "Nie zrozumiesz, bo nie jesteś matką i daj Boże, żebyś nigdy nie była" - napisała jedna z internautek. Nie musiała długo czekać na odpowiedź Lipińskiej. "Czekałam na to, uwielbiam ten bezsensowny argument o niebyciu rodzicem. Nie muszę być rodzicem, by być człowiekiem... Dzieci to ludzie, tylko mali, ale to wciąż ludzie. Źle wychowani, straumatyzowani czy nauczeni roszczeniowości nie będą inni jak urosną. Dlaczego miałabym temu przyklaskiwać? - zaczęła na InstaStories.

Następnie wyjaśniła, dlaczego ma prawo, by wypowiadać się w tej konkretnej kwestii. - Gdybym wypowiadała się na temat porodu, którego nigdy nie doświadczyłam, byłaby to prawda, że nie wiem, co mówię. Ale ja się wypowiadam na temat elementarnych kwestii istnienia w społeczeństwie, wychowania, roszczeniowości (rodziców i dzieci), poczucia, że dziecku wolno więcej - a niby z jakiej okazji?" - dodała. W końcu pokusiła się o dosadny przykład. - Niby dlaczego wszyscy mają ponosić konsekwencje tego, że dziecko jest "terrorystą"? To twoje dziecko i twój problem, ty powołałaś je na ten świat, to twoja odpowiedzialność. Jak sobie z nią nie radzisz, to idź po pomoc do specjalisty, ale nie miej pretensji do obcych ludzi, że tego nie tolerują" - podsumowała.

Blanka Lipińska przerażona słowami internautki na temat ciąży. "Straszne to jest!"

To nie jedyna wiadomość dotycząca macierzyństwa, jaką otrzymała 39-latka. I tym razem celebrytka zdecydowała się skonfrontować z nieprzychylnym komentarzem internautki. "Traktujesz Boga z pogardą, dlatego w ciążę nie zachodzisz. Nie jestem naiwna, by uwierzyć, że nie chcesz dzieci. Każda kobieta chce męża i dzieci. Do tego zaręczyłaś się, a zaręczyny prowadzą do ślubu. Po co kłamać? Powiedz, że jesteś bezpłodna lub niepłodna i tyle" - czytamy. Lipińska bez ogródek podsumowała wizję przedmówczyni. "Wiecie, co jest najbardziej przerażające w tej wiadomości? Że ludzie serio tak myślą. Jako ateistka nie będę poruszać kwestii wiary, ale to zaskakujące i przerażające jednocześnie, że w XXI. wieku w ludziach jest przeświadczenie, że każda kobieta chce mieć męża i dziecko. Straszne to jest!" - przyznała.