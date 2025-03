"Klan" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od 1997 roku nieprzerwanie zdobywa serca milionów widzów. Co ciekawe, telenowelę śledzą także młodsze pokolenia widzów, dzięki czemu losy bohaterów są ciągle analizowane na nowo. Czy wobec tego serial, który liczy już ponad 4500 odcinków, zdoła ukryć przed Polakami jeszcze jakąkolwiek tajemnicę? Jedną z nich właśnie ujawniono. Ostrzegamy, że wielu może ona naprawdę zaskoczyć.

Poszczególne sceny z "Klanu" zyskały status kultowych, a ich pamięć jest pielęgnowana przez fanów serialu, którzy regularnie wracają do nich na forum sieci. Wielu z nich doskonale pamięta emocjonujące momenty, które na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji, jak na przykład śmierć Ryszarda Lubicza. Postać grana przez Piotra Cyrwusa regularnie przypominała swoim pociechom o "myciu rączek", zaś jego zatroskana żona, Grażyna (Małgorzata Ostrowska-Królikowska) zawsze dbała o to, by na jej najbliższych zawsze czekał ciepły posiłek. Skoro bezbłędnie są znane widzom wszelkie rytuały ulubionych bohaterów, jak tak właściwie wyglądają kulisy życia Lubiczów?

14 marca Michał Dudziński, który co jakiś czas gości w kultowym serialu, specjalnie na prośbę fanów zajrzał do słynnej lodówki Grażynki. "Prosiliście w listach, żeby zrobić unboxing lodówki Grażynki Lubicz" - podpisał nagranie. - Zobaczymy, co dobrego dzisiaj w lodówce u Grażynki Lubicz - zwrócił się do fanów, pukając w lodówkę. To, co pokazał potem, może niejednego zaskoczyć. - Rosołek, grzyby, dynia, sok, no na bogato! No i gruszki, a gruszki teraz drogie - wyliczał na InstaStories. Czyżby Grażynka naprawdę przygotowywała potrawy na planie zdjęciowym? Dajcie znać, co o tym sądzicie!

Nie jest żadną tajemnicą, że w "Klanie" córkę serialowej Grażynki niemal od pierwszych odcinków gra córka Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Co więcej, aktorka była w ciąży w tym samym czasie, kiedy jej postać również miała spodziewać się dziecka. Przez długi czas nie ujawniała tego faktu producentom serialu, a informacja o narodzinach Julii Królikowskiej, była dla wielu zaskoczeniem. "Była w ciąży z Julką, nie powiedziała o tym. Ja nie wiem, co było najpierw, czy ciąża, czy scenariusz. (…) Grażynka zaszła w ciążę i w drugim roku Klanu urodziła Julkę, ale nasza Małgosia zaszła w ciążę, nikomu nie mówiąc" - wyznała po latach producentka "Klanu". Czytaj więcej: Małgorzata Ostrowska-Królikowska ukrywała ciążę na planie "Klanu". "Myśmy myśleli, że to jest poduszka"