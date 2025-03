Kelly Clarkson to amerykańska wokalistka, która zasłynęła jako 20-latka dzięki udziałowi w programie "Idol". Jej kariera szybko nabrała tempa. Jest autorką hitów "Stronger" oraz Because Of You". Od 2019 roku wokalistka prowadzi swój program "Kelly Clarkson Show", w którym rozmawia z gwiazdami. Ostatnio jednak nie pojawia się na planie formatu. Fani snują domysły.

Kelly Clarkson nie kontaktuje się z fanami. "Wszystko dobrze?"

3 marca Kelly Clarkson nie pojawiła się na planie swojego programu. W ostatniej chwili rolę prowadzącego przejął aktor Simu Liu, który miał występować jako gość. - Kelly nie mogła się dzisiaj pojawić. Życzymy jej wszystkiego, co najlepsze. (...) Nie wiedziałem, że będę prowadzić program. O zastępstwie dowiedziałem się pięć minut temu, kiedy przybyłem, aby promować mój nowy film "Last Breath" - mówił przed kamerami. Dzień po tym zdarzeniu piosenkarka wróciła na plan. Później jednak ponownie zniknęła. Zastępowali ją już m.in. Molly Sims oraz Roy Wood Jr. Clarkson nie komentuje publicznie swojej nieobecności, co mocno niepokoi jej fanów. "Daj znać, że jesteś bezpieczna", "Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku", "Kochamy cię, daj znać, czy coś się stało?", "Kelly, wszystko dobrze? Długo nie było cię w programie", "Martwimy się. Ale odpoczywaj tyle, ile potrzebujesz. Rozumiemy to" - czytamy pod jej postami na platformie Instagram.

Kelly Clarkson zapowiedziała rezydenturę w Las Vegas. "Jestem taka podekscytowana"

Kelly Clarkson ma napięty grafik. Wokalistka nie tylko prowadzi program, ale już w lato rozpocznie rezydenturę w luksusowym hotelu Caesars Palace Las Vegas. "Jestem taka podekscytowana, że będę z powrotem w Vegas!" - pisała wokalistka na swoim instagramowym profilu. Występy Kelly Clarkson potrwają od 4 lipca do 16 sierpnia. Później wokalistka zrobi sobie przerwę i wróci na scenę od 7 listopada. Niektórzy fani Kelly Clarkson twierdzą, że być może jej nieobecność na planie programu jest spowodowana wymagającymi próbami do koncertów.