Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są w szczęśliwym związku. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu pod koniec 2023 roku. "Będąc w Dubaju (tak, dopiero tam), znalazłam miejsce na ślub, fantastyczną fotografkę i kogoś, kto zorganizuje mi to wszystko tak, jak sobie wymarzyłam. To nie jest trudne, jak wiesz, czego chcesz i masz tylko dwóch świadków. Chciałam, żeby ceremonia odbyła się na pustyni, podobał mi się spokój, którego potrzebowałam tego dnia. Od lat jestem przebodźcowana, więc to był strzał w dziesiątkę" - tłumaczyła Włodarczyk w mediach społecznościowych. Czy sportowiec i aktorka zdecydują się na przeprowadzkę do tak sentymentalnego dla nich miasta? Najnowsza publikacja wzbudziła pewne teorie.

Agnieszka Włodarczyk myśli nad przeprowadzką do Dubaju? Lawina komentarzy

Od jakiegoś czasu Agnieszka Włodarczyk i jej ukochany pokazywali swoje życie na wyspach Amwaj w Bahrajnie. Teraz aktorka wrzuciła do sieci nagranie luksusowego apartamentu w Dubaju. Na opublikowanych kadrach towarzyszyła jej agentka nieruchomości. - Tu będzie księżyc, jak w Nowym Jorku. Tylko większy, bo tutaj wszystko jest większe - opowiadała Agnieszka Włodarczyk, obserwując panoramę miasta. Pod postem ukochanej Roberta Karasia zaroiło się od komentarzy. "Piękne",

"Twój uśmiech mówi wszystko" - pisali. Obserwatorzy aktorki byli także ciekawi, czy nagranie ma związek z przeprowadzką do Dubaju. Włodarczyk postanowiła uciąć domysły i wyjawiła, że nie zdecydowała się na zakup apartamentu. "Nikt tego nie kupił" - napisała.

Agnieszka Włodarczyk twierdziła, że chce "znaleźć swoje miejsce na ziemi"

W lutym Agnieszka Włodarczyk podzieliła się przykrą refleksją na temat codzienności. Już wtedy wspomniała o zmianie miejsca zamieszkania. "Chciałabym znaleźć swoje miejsce na ziemi (już chyba wiem, gdzie), skąd nie będzie mi się chciało nigdzie wyjeżdżać. Ogarnąć małemu fajną szkołę, zapisać go na zajęcia dodatkowe, żeby mógł się wyszaleć i po prostu spokojnie żyć. Mieć rutynę, zaplanować co będzie jutro, douczyć się angielskiego, czytać książki, zgłębić tajniki gotowania (bo to mnie uspokaja), oglądać dobre filmy i robić rzeczy, które są inspirujące" - zdradziła w mediach społecznościowych.