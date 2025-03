Piotr Stramowski zaskoczył swoich fanów niecodzienną publikacją. Na profilu aktora na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy go z bliską mu osobą. Trudno rozstrzygnąć, kim internauci byli bardziej zachwyceni.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke o darciu kotów z byłymi partnerami. "Współczuję ich dzieciom"

Piotr Stramowski zrobił sobie zdjęcie z ojcem. Fani jednomyślni: "Widać, po kim jest uroda"

Choć na profilach Stramowskiego w mediach społecznościowych dominują posty dokumentujące kulisy jego kariery aktorskiej, aktor od czasu do czasu otwiera się przed fanami, pokazując swoje życie prywatne. Tym razem 37-latek postanowił zapozować z ojcem. Na fotografii widzimy ojca z synem, którzy z uśmiechem spoglądają w lustro. "Daddy (tatuś - przyp.red)" - podpisał Stramowski. Internauci nie mogli wyjść z podziwu, jak podobni są do siebie mężczyźni. "Jak bracia", "To już wiem, po kim uroda", "Przystojniak z tatusia" - pisali. Niektórzy z nich dostrzegli, że oboje muszą mieć ze sobą bardzo ciepłą relację. "I to dumne spojrzenie jest oczywiste", "Na pewno kumple", "Słowo 'tata' w ustach dorosłego mężczyzny brzmi jak 'kocham cię'" - czytamy.

Piotr StramowskiOtwórz galerię

To nie pierwszy raz, kiedy Stramowski chwali się w sieci ujęciem u boku ojca. Z dotychczasowych publikacji wywnioskować można, że jest niezwykle rodzinny. Piotr Stramowski urodził się w Warszawie, ale dorastał w Nowej Iwicznej. Jego mama, Teresa, pełniła rolę głównego konserwatora zabytków w pałacu w Wilanowie i prowadziła własne galerie, zaś jego tata, Andrzej, jest informatykiem. Mama gwiazdora także aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się rodzinnymi kadrami.

Piotr Stramowski powiedział Warnke o nowej partnerce. Tak zareagowała

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski uchodzili za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. W 2019 roku razem doczekali się córki Heleny. Kiedy jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, wielu zaczęło się zastanawiać, jak aktorka zareagowała na nową partnerkę byłego męża. - Ja od razu powiedziałem. Miałem COVID, siedziałem w mieszkaniu wynajętym od znajomego. Kasia była kochana, bo jeszcze przynosiła mi jakieś jedzenie, bo ja nie mogłem wychodzić (...) Ja już poznałem Natalię, coś tam pisaliśmy dużo i tak mi już było głupio, więc powiedziałem Kaśce, że poznałem kogoś - opowiedział Stramowski. Jak twierdzi, Warnke nie kryła zdziwienia tą informacją. - W szoku była. No i tyle w sumie - podsumował.