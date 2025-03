Edyta Pazura miażdży nowy program Meghan Markle. Ma dla was jedną radę

Niedawno Meghan Markle znowu zawitała w medialnej przestrzeni, tym razem z nowym projektem. 4 marca na platformie streamingowej Netflix pojawiło się osiem odcinków jej nowego programu 'With Love, Meghan", gdzie żona księcia Harry'ego dzieli się radami dotyczącymi m.in. organizacji przyjęć i codziennego życia. Krytycy zmiażdżyli show tuż po premierze. Niedawno na temat programu wypowiedział się kucharz Richard Corrigan, który swego czasu współpracował z rodziną królewską. Więcej możesz przeczytać tutaj. Tym razem show postanowiła ocenić Edyta Pazura, która właśnie stwierdziła, że zmarnowała kilka cennych chwil swojego życia.

Edyta Pazura obejrzała program Meghan Markle. Teraz ostrzega innych

Tuż po premierze nowego programu Meghan Markle zagraniczni dziennikarze nie zostawili na niej suchej nitki. Dziennikarze największych zagranicznych redakcji takich jak m.in. Daily Mail, The Guardian, czy The Telegraph brutalnie ocenili nowe show księżnej Sussex. Przewijały się opinie uderzające dokładnie w ten sam ton. Podkreślano, że program jest "telewizyjnym wypełniaczem bez sensu", jest "nijaki" i "przeraźliwie desperacki". Jak się okazuje, Edyta Pazura, również brutalnie podsumowała show. "Zawsze staram się mieć swoje zdanie i nigdy nie powtarzam tego co mówią, czy piszą inni, ale serio to jest straszne" - zaczęla na InstaStories.

Czegoś tak słabego dawno nie widziałam. Nie oglądajcie tego, bo szkoda czasu, chyba że nie wiecie, jak ułożyć tęczę z owoców

- podsumowała.

Na tym nie koniec nowych poczynań Meghan Markle. Zawzięta przedsiębiorczyni już wkrótce rusza z kolejnym kobiecym projektem. Niedawno ogłosiła nowy pomysł. "Cieszę się, że mogę podzielić się z wami czymś innym, nad czym pracowałam: 'Wyznania założycielki', mój nowy podcast z Lemonadamedia!" - pochwaliła się Markle. Na czym dokładnie będzie polegał ten projekt? "Rozmawiałam z niesamowitymi kobietami, które zamieniły marzenia w rzeczywistość, a małe pomysły przekształciły w biznesy z ogromnym sukcesem. Otwierają się, dzielą się swoimi wskazówkami, trikami (i upadkami) i pozwalają mi korzystać z ich mózgów, gdy buduję własny biznes, jak zawsze. To absolutnie otworzyło mi oczy, zainspirowało... i rozbawiło! (Bo jaki jest sens, jeśli nie możemy się trochę zabawić podczas tej szalonej przygody?)" - dodała. Więcej przeczytasz tutaj: Meghan Markle z nową fuchą. Teraz dopiero będzie o niej głośno