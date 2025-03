Quebonafide to jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Bilety na jego koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki. Jest jednym z nielicznych polskich artystów, któremu udało się zapełnić stadiony. Nic więc dziwnego, że kiedy muzyk ogłosił koniec kariery, wejściówki na jego ostatni koncert wyprzedały się w rekordowym tempie. Ze względu na ogromne zainteresowanie organizatorzy zdecydowali się ogłosić dodatkową datę. Jest jednak pewien szkopuł - wydarzenie odbędzie się dzień przed zaplanowanym wcześniej koncertem. Fani, którzy zdobyli bilety na pierwszy koncert, nie kryli oburzenia.

Zobacz wideo Quebonafide morsuje

Quebonafide ogłasza drugi "ostatni koncert". Oburzeni fani: Brak szacunku

Quebonafide miał wystąpić po raz ostatni na stadionie Narodowym w Warszawie 28 czerwca. Nie wszyscy zainteresowani zdążyli jednak zdobyć bilety, gdyż koncert wyprzedał się w mgnieniu oka. Organizatorzy ogłosili jednak ostatnio dodatkową datę "ostatniego koncertu". Okazało się, że występ odbędzie się dzień wcześniej, co rozwścieczyło niektórych fanów.

"To jest nieśmieszny żart. Cała radość ludzi na ten dzień właśnie ulatuje. Kupiliśmy bilety na ostatni koncert po to, aby mieć niespodzianki, aby nie wiedzieć co nas na nim czeka, a nie po to, żeby dzień wcześniej dowiedzieć się wszystkiego", "Dodatkowy koncert dzień przed planowanym pierwszym koncertem to absurd, szczerze", "Trochę brak szacunku", "Człowiek wydaje więcej kasy, bo ma świadomość, że to wydarzenie jest jedyne w swoim rodzaju, a okazuje się, że jest to totalnie niepotrzebne", "To jest bardzo nie fair" - grzmieli w mediach społecznościowych.

