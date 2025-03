Maryla Rodowicz to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, której zawdzięczamy takie utwory jak m.in. "Niech żyje bal" czy "Małgośka". Artystka jest już od ponad 50 lat na scenie i wcale nie ma zamiaru zwalniać tempa. Rodowicz nadal koncertuje i dzielnie dotrzymuje kroku dużo młodszym artystkom. 8 grudnia wokalistka kończy 80 lat, ale nic nie wskazuje na to, aby miała kończyć swoją karierę, wręcz przeciwnie wszędzie jej pełno. Rodowicz należy do grona tych artystów, którzy nie mogą pochwalić się zbytnio sowitą emeryturą. Jeszcze kilka lat temu świadczenie wynosiło 1300 zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes wskazała najlepiej ubrane gwiazdy. Ma radę dla prezydentowej

Maryla Rodowicz wyjawiła, ile dostaje emerytury

Maryla Rodowicz jakiś czas temu wspominała, że dostaje niewiele ponad tysiąc złotych emerytury. Artystka, chociaż wylansowała wiele przebojów, to nie jest autorką śpiewanych przez siebie piosenek, więc nie pobiera tantiem od ZAIKS-u. Wokalistka wspominała w wywiadach, że musi koncertować, aby było ją stać na wygodne życie. - O artystycznej emeryturze nie myślę. Mam bardzo bogate plany. Dopiero się rozkręcam. Moc jest ze mną - wspominała w rozmowie z Plejadą. W jednym z ostatnich wywiadów artystka wyznała, że kwota jej emerytury ostatnio się zwiększyła. Niedawno została przeprowadzona waloryzacja rent i emerytur. Minimalna emerytura od 1 marca 2025 roku wzrosła z 1780,96 zł do 1878,91 zł.

Ja mam 2600 zł emerytury. Zwiększyła się. Była mniejsza. Na początku dostawałam 1300 zł

- wyznała Rodowicz w rozmowie z "Super Expressem".

Maryla Rodowicz długo walczyła w sądzie z byłym partnerem

Sytuacja finansowa Maryli Rodowicz znacząco zmieniła się po rozwodzie z milionerem Andrzejem Dużyńskim. Artystka toczyła sądową batalię o alimenty. Ubiegała się o 20 tysięcy złotych miesięcznie, ale ostatecznie orzeczono rozwód z winą obu stron i nie przyznano wokalistce żadnych alimentów. Rodowicz dostała za to pod swoją opiekę willę w Konstancinie. Tak duża posiadłość generuje spore koszty utrzymania. W prowadzeniu domu Maryli Rodowicz pomaga ogrodnik i gosposia, co wiąże się także z dodatkowymi wydatkami. - Pracuję dużo, dlatego że muszę opłacić rachunki. A jednak ten duży dom generuje codziennie duże koszty. Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny - podkreśliła w rozmowie z "Twoje Imperium".