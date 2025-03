Fani od dłuższego czasu niepokoją się o Justina Biebera. Pojawiają się też plotki na temat kryzysu w małżeństwie piosenkarza. Niedawno wokalista próbował uciszyć domysły, publikując rodzinne kadry, na których pojawił się także jego półroczny syn – Jack Blues. Teraz Bieber poszedł o krok dalej i napisał wprost, jak się czuje. W jego mediach społecznościowych pojawiło się poruszające oświadczenie.

Zobacz wideo Justin Bieber skomentował swoje małżeństwo z Hailey Baldwin: "Koniec miłości"

Justin Bieber w szczerym wyznaniu. "Czułem się jak oszust"

Justin Bieber zgromadził na swoim instagramowym profilu niemal 300 milionów obserwujących. Ostatnio piosenkarz pozwolił sobie na moment szczerości i wyznał fanom, że od dłuższego czasu zmaga się z syndromem oszusta. Jest to zjawisko psychologiczne polegające na braku wiary we własne kompetencje. "Ludzie całe życie mówili mi ‘Wow! Justin, zasłużyłeś na to’, a ja czułem się niegodny. Czułem się jak oszust" - napisał Bieber na InstaStories.

Gdy ktoś mówił mi, że na coś zasługuję, czułem się, jakbym był cwany. Gdyby tylko ludzie mogli poznać moje myśli

- kontynuował. Piosenkarz wyznał też, że dzieli się tym, aby wesprzeć osoby, które mają podobne odczucia. "Wspominam o tym, żeby powiedzieć, że jeśli też się tak czujesz - witaj w klubie. Ja zdecydowanie czuje się niewystarczający przez większość czasu" - przyznał.

Konflikt Hailey – Selena nadal trwa? Pojawiły się nowe "dowody"

Plotki o konflikcie między obecną a byłą partnerką Justina Biebera rozgorzały na nowo, kiedy okazało się, że Hailey Bieber rzekomo polubiła filmik, który wyśmiewał Selenę Gomez i Benny'ego Blanco. Rzecznik modelki natychmiast zareagował na spekulacje internautów. Zapewnił, że nic takiego nie miało miejsca. "To nigdy się nie wydarzyło. Cała historia jest wymyślona przez twórcę treści, który chce zarobić na starej i nudnej narracji" - podkreślił przedstawiciel celebrytki.

