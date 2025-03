Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polsat rozstała się z Aleksandrą Janiec, prezenterką kanału Wydarzenia 24 i prowadzącą "Wydarzenia" o 12.50. Dziennikarka była związana ze stacją od 2021 roku. Wcześniej przez prawie dziesięć lat pracowała w TVN Warner Bros. Discovery, gdzie prowadziła m.in. "Teleserwis" w TVN24.

REKLAMA

Zobacz wideo Edward Miszczak o zmianach, ramówce i nowych twarzach w Polsacie. "Chcemy wypracować trzeci, własny rodowód"

Aleksandra Janiec pożegnała się z Polsatem. Tak skomentowała sytuację

Z prezenterką skontaktowała się redakcja Plejady. "Jedyne, co mogę skomentować, to, że był to ważny etap w moim życiu zawodowym, za który jestem bardzo wdzięczna" - przekazała Aleksandra Janiec. Zapytana o dalsze plany zawodowe odpowiedziała, że na razie nie chce o nich rozmawiać.

Praca w telewizji od lat była marzeniem dziennikarki. Wcześniej Janiec zajmowała się modelingiem. W wieku 19 lat zdobyła tytuł Miss Warszawy, a wcześniej Miss Miedwia. W 2004 roku brała udział w wyborach Miss Pomorza Zachodniego Nastolatek, a trzy lata później dotarła do finału Miss Polonia. "Liczę, że wraz z tytułem pojawią się nowe propozycje pracy w modelingu. Już pewien czas pracuję w tym zawodzie i nie chcę myśleć o przymusowej pracy za granicą. Mam nadzieję, że znajdę taką pracę, która nie będzie kolidowała z moimi studiami, bo na nich zależy mi najbardziej. Studiowanie dziennikarstwa i przyszła praca w tym zawodzie była moim marzeniem od dziecka" - mówiła swego czasu w rozmowie z serwisem Warszawa Nasze Miasto.

Polsat ma powody do zadowolenia. Tyle osób ogląda "Taniec z gwiazdami"

Tuż po emisji pierwszego odcinka stacja przekazała informacje o jego oglądalności. Okazuje się, że nowa edycja tanecznego show radzi sobie dużo lepiej, niż poprzednia. "'Taniec z gwiazdami' najpopularniejszym programem rozrywkowym w Polsce. Według panelu Nielsena pierwszy odcinek nowej edycji zgromadził ponad 1,7 mln widzów w niedzielny wieczór w grupie 4+" - mogliśmy przeczytać. Dla porównania, według danych Nielsen Media z jesieni ubiegłego roku, otwarcie poprzedniego sezonu "Tańca z gwiazdami" śledziło 1,52 mln osób.