Donatella Versace obejmowała stanowisko dyrektorki kreatywnej w założonym przez jej brata domu mody od 28 lat. Przed śmiercią Gianni'ego Versace w 1997 roku współpracowała z nim także przy stworzeniu marki. W oczach wielu krytyków to właśnie za jej kierownictwa dom mody przeżył swój renesans. Donatella nie żegna się jednak w pełni z marką, gdyż pozostanie jej najważniejszą ambasadorką. W instagramowym poście Versace poinformowano, kto zastąpi ją na stanowisku dyrektora kreatywnego.

Donatella Versace odchodzi ze stanowiska dyrektorki kreatywnej. Udostępniono post podsumowujący jej pracę

"Chcę podziękować mojemu niesamowitemu zespołowi projektantów i wszystkim pracownikom Versace, z którymi miałam przywilej pracować od ponad trzech dekad" - napisała Donatella w Instagramowym poście, po czym odniosła się także do zmarłego brata. "To był największy zaszczyt w moim życiu kontynuować dziedzictwo mojego brata Gianniego. Był prawdziwym geniuszem, ale mam nadzieję, że mam w sobie trochę jego ducha i wytrwałości" - opisała dalej projektantka.

W nowej roli jako główna ambasadorka marki pozostanę najwierniejszą orędowniczką Versace. Versace jest w moim DNA i zawsze w moim sercu

- podsumowała Versace. W komentarzach prędko pojawiły się słowa uznania od innych słynnych projektantów i modelek. Serdeczne wpisy skierowane do Donatelli udostępnili m.in. Harris Reed (dyrektor kreatywny w domu mody Niny Ricci), Pierpaolo Piccioli (były, wieloletni dyrektor kreatywny w Valentino) oraz Linda Evangelista.

To on zastąpi Donatellę Versace. Włoski dom mody przekazał ważne wieści

Nowym dyrektorem kreatywnym marki po odejściu Donatelli zostanie Dario Vitale - projektant, który dotychczasowo zdobywał doświadczenie w takich markach jak Dsquared2, Bottega Veneta oraz Miu Miu. "To dla mnie prawdziwy zaszczyt dołączyć do Versace jako dyrektor kreatywny i stać się częścią tak wyjątkowej marki (...). Dom Versace wyróżnia się unikalnym dziedzictwem, które od dekad kreuje historię mody. Chciałbym wyrazić moją ogromną wdzięczność Donatelli za zaufanie, jakim mnie obdarzyła, oraz za jej niestrudzone zaangażowanie w rozwój niezwykłej marki, jaką jest dziś Versace. To dla mnie ogromny przywilej być jej częścią" - przekazał Vitale w kolejnym udostępnionym na profilu Versace poście. Jego pierwsza kolekcja dla domu mody zostanie zaprezentowana najprawdopodobniej wiosną 2026 roku.