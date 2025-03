Większość stacji zaprezentowała już wiosenną ramówkę. Jak się okazuje, fani formatów emitowanych na TVN Style mogli się poważnie zdziwić. Okazuje się, że na antenie nie zobaczymy już show Marzeny Rogalskiej, które dotychczas prowadziła. To jednak nie koniec niespodzianek. Widzowie mogą być zawiedzeni - kolejne programy znikają z TVN Style.

Marzena Rogalska pożegnała się ze swoim programem w TVN Style. Szokująca decyzja stacji

Wielu mogła zszokować decyzja TVN Style. Władze stacji postanowiły zrezygnować z popularnych programów, które prowadziły znane dziennikarki. Już wiemy, że Agata Młynarska pożegnała się z "Konfrontacjami Agaty", w których rozmawiała o problemach społecznych z osobami o skrajnie różnych poglądach. "Małe światy według Marzeny Rogalskiej" również nie doczekają się kontynuacji. Wcześniej prezenterka była gospodynią formatów "Miasto kobiet" oraz "Rogalska show" - oba zniknęły już z anteny.

TVN Style zrezygnowało również z programu "Nieczysta gra", który prowadziła Anna Nowak-Ibisz. Biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery wydało oświadczenie, w którym potwierdziło portalowi Presserwis, że rezygnuje z programów. "TVN Style intensywnie pracuje nad nowymi propozycjami programowymi, które odpowiedzą na potrzeby naszych widzek. Szczegóły nowej oferty zdradzimy w odpowiednim czasie" - możemy przeczytać.

Agata Młynarska, Marzena Rogalska i Anna Nowak-Ibisz straciły programy w TVN Style. Czym się teraz zajmą?

Dziennikarki pożegnały się ze swoimi flagowymi programami na TVN Style, ale to nie oznacza, że to koniec ich kariery w mediach. Marzena Rogalska cały czas może liczyć na posadę w Radiu Złote Przeboje. Prowadzi tam program "Weekend jak marzenie". Z kolei Anną Nowak-Ibisz cały czas przeprowadza wywiady z celebrytami, które ukazują się w formie podcastu. Ibisz tworzy go pod szyldem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej.