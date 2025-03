Elon Musk od początku wspierał kandydaturę Donalda Trumpa. Właściciel Tesli jest obecnie bardzo zaangażowany w politykę i głośno wyraża często bardzo polaryzujące poglądy. Ze względu na to posiadacze samochodów luksusowej marki postanowili rozpocząć swego rodzaju protest i naklejają na swoje auta naklejki z napisem: "Przepraszam, kupiłem Teslę, zanim Elon oszalał". W ten sposób chcą odciąć się od jego obecnych działań. Agnieszka Woźniak-Starak, która również jeździ Teslą, przyznała, że jest fanką tego pomysłu.

Zobacz wideo Donald Trump wspiera Elona Muska. Postanowił kupić Teslę

Agnieszka Woźniak-Starak o naklejkach, które wyrażają sprzeciw wobec działań Elona Muska

Agnieszka Woźniak-Starak od lat jeździ Teslą. W rozmowie z Plotkiem dziennikarka odniosła się do sprawy naklejek, które pojawiają się na samochodach tej marki. - Bardzo podoba mi się pomysł z naklejką, tak samo jak zaklejanie loga Tesla, albo naklejanie w to miejsce loga innej marki motoryzacyjnej, bo widziałam już Teslę ze znakiem Hondy - mówi nam prezenterka. - To jest bardzo ciekawa forma protestu, bo nie tylko pokazuje, że mnóstwo ludzi na całym świecie nie zgadza się z tym, co wyprawia Elon Musk, ale w tym sprzeciwie jest też jakieś poczucie humoru - dodaje prowadząca "Mam talent!". Jak się okazuje, Woźniak-Starak także zamierza zareagować w tej sprawie. - Ja również mam pewien plan, bo nie ukrywam, że ostatnie wydarzenia kompletnie odebrały mi radość z jazdy Teslą, ale nie będę go jeszcze zdradzać - podsumowała.

Elon Musk planuje zakup mieszkania w Polsce. Agnieszka Woźniak-Starak komentuje sprawę

Portal wyborcza.biz przekazał, że Elon Musk miał dokonać rezerwacji luksusowego apartamentu o powierzchni 200 metrów kwadratowych, wycenionego na 25 mln złotych. "Co wy na to, jeżeli Elon Musk kupi mieszkanie w Złotej 44? Do zobaczenia, Elon. Apartament na 52. piętrze już zarezerwowany dla ciebie" - napisał na Instagramie agent nieruchomości, Michał Lech. Głos w sprawie zabrała Agnieszka Woźniak-Starak. "No już gorzej nie mógł wybrać" - napisała wymownie pod postem opublikowanym przez portal NOIZZ.pl, po czym dodała roześmianą emotikonę.