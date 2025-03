Dawn Robinson zyskała ogromną popularność w latach 90. jako wokalistka zespołu En Vogue. Grupa wylansowała takie hity jak "Free Your Mind" czy "Don't Let Go (Love)", które śpiewał cały świat. Robinson ostatnio zaskoczyła fanów wyznaniem, którym podzieliła się w nagraniu na YouTubie. Okazało się, że od trzech lat żyje w swoim samochodzie. Początkowo zmusiła ją do tego pandemia. - Przez ostatnie trzy lata mieszkałam w swoim samochodzie. Powiedziałam to. O mój Boże, to wyszło - mówiła na nagraniu.

Gwiazda En Vogue od trzech lat mieszka w samochodzie. Podzieliła się wzruszającą historią

W 2020 roku, gdy gwiazda En Vogue znalazła się w trudnej sytuacji, przeprowadziła się do rodziców. To jednak nie było dobre rozwiązanie. Wokalistka wyznała, że spierała się ze swoją matką. Później bezskutecznie zaczęła szukać mieszkania. Wtedy zaczęła spać w samochodzie. - Prowadziłam badania nad życiem w samochodzie. Jest cała społeczność ludzi, którzy mieszkają w swoich samochodach, vanach, kamperach. Pomyślałam sobie: 'Wow, ci ludzie to robią. Mogłabym to zrobić'. I skończyłam w swoim samochodzie, i minęły, jak powiedziałam, trzy lata - wyznała na nagraniu. - Pierwsza noc była przerażająca, ale potem, gdy dowiedziałam się, co robić w samochodzie, jak zasłonić okna, żeby nie rozmawiać z pewnymi ludźmi, było lepiej. Trzeba uważać, żeby nie mówić ludziom, że jest się samemu. Zwłaszcza jako kobieta, a ja jestem celebrytką - opowiadała Dawn Robinson.

Dawn Robinson opowiedziała o trudnych warunkach. Przed laty założyła zespół En Vogue

Dawn Robinson, Cindy Herron, Terry Ellis i Maxine Jones założyły En Vogue w 1989 roku. Sprzedały miliony płyt i odbyły trasy koncertowe. Dawn puściła zespół w 1997 roku, ale dołączyła do artystek na krótko w latach 2000 i 2010. Przyznała, że życie w samochodzie nie jest dla niej złym doświadczeniem. Prosi też, aby jej nie współczuć. - Gdybyście powiedzieli mi, kiedy byłam w En Vogue: 'Pewnego dnia będziesz mieszkać w swoim samochodzie', odpowiedziałabym: 'Co? Nie, zawsze będę miała mieszkanie. Nie mogę mieszkać w swoim samochodzie. Jak mogę to zrobić?' - mówiła Robinson w sieci.