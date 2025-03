Grażyna Torbicka już od 1981 roku tworzy udane małżeństwo ze swoim ukochanym Adamem Torbickim. Para mieszka obecnie w Otwocku, gdzie kilka lat temu małżonek dziennikarki, a przy tym znany kardiolog został tam mianowany ordynatorem szpitala. Co ważne, od niedawna w jednym domu z Torbickimi mieszka także 87-letnia mama prezenterki - Krystyna Loska. Grażyna Torbicka uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącego wspólnego życia całej trójki w rozmowie z "Rewią".

Grażyna Torbicka mieszka z mamą i mężem. "Nawet do kuchni zdarza się nam chodzić oddzielnie"

Jak się okazało, początki wspólnego życia były dość trudne, jednak z czasem rodzina nauczyła się ze sobą funkcjonować. Ważny element dogadania się miała stanowić zasada zachowania "własnego kawałka podłogi", by każdy z domowników posiadał swoją przestrzeń, w której nikt mu nie przeszkadza. Grażyna Torbicka ma przy tym często wyjeżdżać do Warszawy do pracy, podczas gdy jej mąż także przebywa w szpitalu. Krystyna Loska może więcej liczyć na odrobinę prywatności.

- Jesteśmy niezależne i obie tę swoją niezależność cenimy - wyjaśniła w odniesieniu do swojej mamy, cytowana przez "Rewię" dziennikarka. - Nawet do kuchni zdarza się nam chodzić oddzielnie. Najpierw jedna robi swoje, potem druga. Nawet jak się nie dogadujemy, to na bardzo krótko - opowiedziała dalej Torbicka. Istotny aspekt stanowi też fakt, że od czasu przeprowadzki do córki Loska miała zyskać nowe siły oraz energię do życia.

Tak Grażyna Torbicka opowiadała o relacji z mamą. "Zawsze jest konflikt pokoleń"

Dziennikarka dość rzadko mówi w mediach o swojej rodzinie. Ostatni obszerniejszy wywiad, w którym także poruszyła kwestię relacji z mamą pojawił się w listopadzie 2024 roku na łamach "Elle". Torbicka wyjawiła wtedy, że w przeszłości nie dogadywała się z Loską. Wszystko zaczęło się jeszcze w czasach nastoletnich. - Mamy teraz wspaniały wspólny czas. Jak jesteś nastolatką, zawsze jest konflikt pokoleń - stwierdziła prezenterka. - Potem nadchodzi czas wyjścia z domu, bycia osobno, bo kiedy ja rozpoczynałam pracę zawodową i ją rozwijałam, mama też była czynna zawodowo, więc szłyśmy swoimi drogami. A teraz jest czas fajnego bycia razem, radości, śmiechu - podkreśliła dalej Torbicka.