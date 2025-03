Krzysztof Kononowicz zmarł 6 marca 2025 w Białymstoku. Znany wideobloger i były kandydat na prezydenta Białegostoku w grudniu 2024 roku trafił do szpitala z zapaleniem płuc, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. W lutym 2025 został umieszczony w hospicjum. 12 marca odbył się jego pogrzeb.

Pogrzeb Krzysztofa Kononowicza. Przybyły tłumy

Krzysztof Kononowicz miał 62 lata. O jego śmierci jako pierwsi napisali w sieci Zbigniew Stonoga oraz youtubowy "KanałSto", po tym, jak rzeczniczka prasowa prezydenta Białegostoku - Urszula Boublej potwierdziła informację o odejściu wideoblogera.

12 marca o godzinie 15.00 odbył się pogrzeb Kononowicza. 62-latek został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. Za ceremonię pożegnalną odpowiadał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Wiadomo też, ciało Konowicza zostało skremowane. Urna z prochami trafiła do rodzinnego grobu twórcy internetowego, w którym złożono już szczątki jego brata Bogumiła. Cała ceremonia była skromna. Pojawił się na niej tłum żałobników - w tym wiele młodych osób. Okazuje się, że uroczystość była nagrywana i trafiła do sieci w formie youtubowej transmisji.

Kim był Krzysztof Kononowicz?

Krzysztof Kononowicz zaistniał w przestrzeni medialnej w 2006 roku, kiedy ubiegał się o urząd prezydenta Białegostoku. Startował wówczas z listy KWW Podlasie XXI wieku i ostatecznie uzyskał 1,89 procent poparcia. To jednak wtedy ze Studia Wyborczego TV Jard wygłosił przemówienie, które szybko stało się viralem. - Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. (...) Nie będzie biurokractwa, nie będzie łachmaństwa - zapewniał, przedstawiając wizję Białegostoku, gdby to on został prezydentem miasta. Później został tówrcą internetowym. Liczne youtubowe filmy z jego udziałem, zaczęto zaliczać do tzw. "Uniwersum Szkolna 17". Przypomnijmy, że Krzysztof Kononowicz wystąpił w filmi. W 2010 roku widzowie mogli zobaczyć go w ciężkostrawnej komedii Patryka Vegi "Ciacho". Wówczas pojawił się nawet na imprezie, promującej produkcję.