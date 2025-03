Ostatnie dwa lata były dla Katarzyny Bosackiej przełomowe. Gwiazda programów o zdrowym żywieniu przeszła przez trudne rozstanie, a następnie rozwód. Pomimo życiowych perturbacji dziennikarka jakiś czas temu znowu odnalazła szczęście u boku nowego partnera, a nawet zdecydowała się na zakup działki pod Warszawą, w okolicach Mszczonowa, co wyjawiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Bosacka pokazuje swój przepis na pierogi. Jaki? "Najlepszy, bo szybki"

Katarzyna Bosacka o korzystaniu z medycyny estetycznej. Nie ukrywa, że stawia na naturalność

Katarzyna Bosacka w niedawnej rozmowie z Małgorzatą Ohme w programie "Lajf noł makeup" otwarcie przyznała, że w pełni akceptuje swój wiek. Jak podkreśliła, nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. - (...) Niczego w sobie nie polepszam, nie robię. Staram się starzeć z godnością. Kocham moje zmarszczki, moje doświadczenie. Ja jestem gotowa na to, żeby być babcią (...) No syn dwadzieścia sześć lat, więc mogłabym. Tylko proszę, nie mówcie mu tego, bo on zawsze mówi "mamooooo" - wyjawiła gwiazda. Podczas rozmowy Bosacka zwróciła uwagę, że choć czuje się pogodzona ze swoim wiekiem, to nadal musi dbać o sprawność - zarówno fizyczną, jak i intelektualną. Szczególną motywacją jest dla niej najmłodszy syn, 11-letni Franek, który wciąż potrzebuje aktywnej i pełnej energii mamy.

Katarzyna Bosacka po rozstaniu nie została sama. Mogła liczyć na wsparcie najbliższych

Chociaż Katarzyna Bosacka w rozmowie z "Rewią" przyznała, że w najtrudniejszych chwilach po rozstaniu z mężem nie wahała się skorzystać z pomocy terapeuty, to przyznała, że aktualnie sama radzi sobie z problemami codzienności. - Od tego momentu buduję samą siebie i poczucie własnej wartości - wyznała. Dziennikarka również w rozmowie z Plotkiem nie ukrywała, że w przezwyciężeniu trudności ogromne wsparcie okazali jej także bliscy. - Mam ogromne grono bliskich, mam czwórkę wspaniałych dzieci, przyjaciółki z podstawówki, jest nas siedem. Mam fantastycznych ludzi w pracy, którzy bardzo mnie lubią i fanów na Facebooku. Czuję się osobą szczęśliwą i spełnioną. Wszystko będzie dobrze. Trzeba tylko poczekać - wyjawiła w rozmowie z nami.