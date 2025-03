W 2023 roku Agnieszka Kaczorowska wywołała sporo kontrowersji słowami o "modzie na brzydotę". Wypowiedź aktorki spotkała się z ostrą krytyką ze strony innych gwiazd. Jedną z osób, które publicznie zabrały głos był Qczaj. Trener zarzucił tancerce hipokryzję oraz ujawnił, że prywatnie Kaczorowska zachowuje się zupełnie inaczej, niż pokazuje to w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo O Kaczorowskiej mówią wszyscy. Wspomina o przyszłym związku

Maciej Pela i Qczaj pogodzili się na siłowni. Zaskakujące kulisy spotkania

Niedawno na instagramowym profilu Macieja Peli pojawiło się nagranie, na którym (jeszcze) mąż Kaczorowskiej ćwiczy na siłowni w towarzystwie Qczaja. Internauci w szybko zaczęli spekulować, że spotkanie celebrytów to znak sojuszu przeciwko Agnieszce Kaczorowskiej. Trener w niedawnej rozmowie z Pudelkiem rozwiał te teorie, tłumacząc, że Pela sam do niego napisał. "Otóż było to tak. Jak zapewne się domyślacie, Maciek, będąc mężem swojej żony, wyrobił sobie o mnie zdanie na podstawie narracji Agnieszki. Jakiś czas temu napisał do mnie na Instagramie, przeprosił mnie i w sumie złapaliśmy tak fajny kontakt, że w końcu się spotkaliśmy" - przyznał. Następnie celebryta ujawnił, że sprezentował tancerzowi na Dzień Mężczyzny swoje suplementy i postanowili, że wspólnie zrobią coś dobrego. "Piszecie, że 'przez wiele osób moja bliższa znajomość z Maćkiem została odebrana jako pewnego rodzaju wspólny front'. Front oznacza wojnę, a ja z nikim wojować nie zamierzam! Tak samo nie będę wypowiadać się na temat ich rozstania, bo moje własne już wystarczająco mnie zmęczyło. Ukochuję!" - zdradził serwisowi Qczaj.

Maciej Pela o sytuacji córek po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Padły zaskakujące słowa

Maciej Pela był gościem podcastu na kanale MamaDu na YouTube, gdzie poruszono temat ojcostwa po rozstaniu oraz opieki naprzemiennej tancerza i Agnieszki Kaczorowskiej. W rozmowie tancerz przyznał, że jego córki po rozstaniu zakochanych nagle znalazły się w zupełnie nowej rzeczywistości. - Cały świat, który dziewczynki miały skonstruowany, który był dla nich znajomy, nagle pryska, znika. Nagle pojawia się zupełnie inna sytuacja. Więc normalność dla nich to jest to, co było wcześniej, teraz sytuacja, która spotyka moje córki, jest nienormalna. Ona przejdzie w normalność i to jest naturalny proces, ale w mojej opinii najłagodniejsze przejście do normalności będzie kiedy zostanie zachowany jakiś balans wychowawczy pomiędzy jedną, a drugą stroną - wyznał Maciej Pela.