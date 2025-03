Ralph Kamiński podczas Orłów zaliczył wpadkę. Właśnie się przyznał

10 marca odbyła się gala rozdania Orłów, która ściągnęła do teatru Polskiego w Warszawie największe rodzime gwiazdy. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych i okazja do zabłyśnięcia na czerwonym dywanie. Podczas uroczystości zaskoczył m.in. Ralph Kaminski, który pojawił się na czerwonym dywanie z gołębiem pod pachą. Wokalistka przyznał, że na czerwonym dywanie zaliczył wpadkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje"

Ralph Kaminski na gali Orłów pojawił się z gołębiem. Artysta zaliczył wpadkę

Ralph Kaminski ma głowę pełną kreatywnych pomysłów i sam reżyseruje swoje teledyski. Wokalista podczas publicznych wystąpień zawsze przyciąga uwagę spektakularnymi kreacjami. Tym razem wybrał elegancki garnitur i zdecydował się na jeden przyciągający uwagę element. Artysta pojawił się na gali z torebką w kształcie gołębia. To słynny projekt JW Andersona. Koszt torebki to ok. trzy tys. zł. Jak się okazuje, ten wybór nie był przypadkowy. "Gołąbek ku pamięci mojego dziadka Jana Skórskiego legendy sportu wyścigów gołębi pocztowych" - podkreślił wokalista.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Ralph Kaminski opublikował zdjęcia zrobione przed galą i pokazał, jaką metamorfozę przeszedł w kilka godzin. "Instagram vs. rzeczywistość. Dzisiaj pierwszy raz byłem na polskich Oscarach - Orły - najważniejszej nagrodzie filmowej w Polsce. Serial 'Lady Love', w którym zadebiutowałem aktorsko, został nominowany! Gratuluję wszystkim laureatom i laureatkom również nominowanym! Polskie kino ma się świetnie! Trzymam kciuki za młodych twórców, którzy próbują się przebić. Warto czekać" - podsumował. Muzyk przyznał się także do wpadki.

Poszedł mi rozporek w moim fancy garniturze YSL, ale na szczęście skończyło się na orłach i gołębiu

- dodał Kamiński.

Ralph Kaminski zaapelował do fanów. "Nie bójmy się prosić o pomoc"

Ralph Kaminski zdobył się ostatnio na szczere wyznanie. Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją wokalista opowiedział o trudnym epizodzie swojego życia. Już w 2019 artysta wyznał, że chorował na depresję. W najnowszej publikacji zaapelował, aby nie bać się, prosić o pomoc. "Dzisiaj światowy dzień walki z depresją! W 2017 roku zachorowałem na depresję, którą udało mi się pokonać (nie od razu, z pomocą). Od kilku miesięcy walczę z nerwicą, zeszłego lata czułem, że może już nigdy nie stanę na scenie. Nie wstydzę się o tym mówić, to żaden wstyd, proszę o pomoc, leczę się i jestem na prostej. Coraz bardziej tęsknię za pracą, nie mogę doczekać się urzeczywistnienia moich pomysłów. Nie bójmy się prosić o pomoc!" - napisał. Więcej przeczytasz tutaj: Szczere wyznanie Ralpha Kamińskiego o chorobie. "Proszę o pomoc, leczę się"