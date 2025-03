Krzysztof Kononowicz zasłynął w mediach, gdy w 2006 roku ubiegał się o fotel prezydenta Białegostoku. Mężczyzna zmarł 6 marca. Poznaliśmy szczegóły jego pogrzebu.

Krzysztof Kononowicz zmarł. Ujawniono szczegóły dotyczące jego ostatniego pożegnania

Kononowicz stał się istnym celebrytą, ale niestety, jego kariera w sieci miała smutny koniec. Problemy zdrowotne, w tym zapalenie płuc oraz nieleczona cukrzyca doprowadziły do tego, że Kononowicz trafił do hospicjum. W sieci pojawiały się liczne filmiki, na których celebryta był w bardzo złym stanie. Zmarł 6 marca. Jego pogrzeb odbędzie się w środę 12 marca o godz. 15 na cmentarzu parafialnym przy ul. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. Jak wynika z podanych przez portal Wirtualna Polska informacji, organizacją ostatniego pożegnania zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. "Pogrzeb mogłaby zorganizować rodzina albo spadkobiercy zmarłego. Na chwilę obecną nikogo takiego nie ma" - przekazała rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.

Krzysztof Kononowicz mieszkał z Wojciechem "Majorem" Suchodolskim. Ten zmarł dwa lata temu

Wojciech "Major" Suchodolski należał do uniwersum Szkolnej 17 i mieszkał wraz z Krzysztofem Kononowiczem. Panowie często pojawiali się razem na internetowych nagraniach. Internauci zwracali uwagę na problemy zdrowotne obu panów. W pewnym momencie "Major" zmuszany był do wypijania coraz większej ilości alkoholu. Doszło do tego, że wymiotował na transmisjach. W ostatnich dniach życia Suchodolskiego widzowie regularnie oglądający kanał zwracali uwagę, że był w fatalnym stanie. Zmarł w czerwcu 2023 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002 Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.