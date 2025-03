Magda Gessler jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w polskim show-biznesie. Widzowie uwielbiają jej program "Kuchenne rewolucje", który zadebiutował w telewizji w 2010 roku i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Niedawno została także gospodynią formatu "Magda gotuje Internet", w którym rozmawia ze znanymi osobami i często wypytuje je o osobiste sprawy. W mediach od lat jest także głośno o życiu prywatnym restauratorki. Nie wszystkie informacje, które są powielane, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak więc Gessler radzi sobie z przykrymi komentarzami? Wszystko nam wyjawiła.

Magda Gessler o krytyce. "To było bardzo krzywdzące"

Zapytaliśmy Magdę Gessler o to, czy przejmuje się negatywnymi komentarzami. Restauratorka wspomniała o bolesnych pomówieniach. - Ja się przejmuję jedną krytyką, która jest kompletnie absurdalna i nie ma nic wspólnego ze mną. Ja w ogóle ani nie jestem przyzwyczajona do alkoholu, ani go nie piję, a mówili, że jestem alkoholiczką - powiedziała nam. Skąd wzięły się takie komentarze? - To tylko dlatego, że być może czasami byłam zmęczona lub pisałam SMS-y w samochodzie, który jechał z jednego punktu do drugiego i wiadomo, że mi się mogły zmieniać słowa, a nie mam w zwyczaju noszenia okularów. Mimo moich lat czytam dobrze, ale czasami coś się poplątało - powiedziała Magda Gessler. Dziś restauratorka bardzo zwraca uwagę na publikowane treści. - Teraz tego pilnuję, prowadzę social media, ale to było bardzo krzywdzące - powiedziała nam.

Magda Gessler o nazwisku. Postawiła sprawę jasno

W mediach często pojawiały się komentarze sugerujące, że Magda Gessler zawdzięcza karierę nazwisku męża, który również był restauratorem. Na tym nie koniec. Wiele osób zastanawia się także, dlaczego gwiazda "Kuchennych rewolucji" nie wróciła do panieńskiego nazwiska. Gessler postanowiła uciąć domysły. - Ikonowicz, potem Müller, potem Gessler i Gessler. Mój mąż umarł. Ja nikomu nie ukradłam nazwiska, to jest moje nazwisko nadane mi poprzez ślub. Nigdy tego nazwiska nie zmieniałam, ponieważ mój mąż umarł niedawno - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.