Konflikt Dody i Agnieszki Woźniak-Starak od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania mediów. Choć od głośnego starcia doszło w 2013 roku, obie strony od czasu do czasu są pytane o to, czy nadejdzie dzień, kiedy obie podadzą sobie dłoń. Do sprawy powrócono w ostatnim wywiadzie z Dodą. Piosenkarka dosadnie zareagowała na pytanie o szansę na pogodzenie się z prezenterką.

Zobacz wideo Doda opowiedziała o trudnej sytuacji rodziców. Jej mama walczyła w sądzie

Doda ostro zareagowała na pytanie o Agnieszkę Woźniak-Starak. "Ja nie obrażałam nikogo"

Konflikt pomiędzy Dodą, a Agnieszką Woźniak-Starak wybuchł, kiedy dziennikarka w programie "Na językach" zadrwiła z rodziców piosenkarki. Kulminacyjnym momentem był ten, kiedy w lutym 2014 roku celebrytki spotkały się na gali rozdania nagród "Niegrzeczni" w Chorzowie. W toalecie doszło między nimi do sprzeczki, której finał rozegrał się w sądzie po tym, Woźniak-Starak pozwała Dodę o pobicie. Ostatecznie w 2016 roku sąd uznał Dodę za niewinną, a rok później zapadł nieprawomocny wyrok uniewinniający Woźniak-Starak w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej. W 2017 roku sąd orzekł natomiast, że prezenterka jest niewinna naruszenia dóbr osobistych Pawła Rabczewskiego.

Choć od skandalu minęło już wiele lat, póki co nie zapowiada się, aby obie celebrytki miały dojść do porozumienia. Podczas ostatniej rozmowy z portalem Party Doda została zapytana o to, czy widzi szansę na pojednanie z Woźniak-Starak. Jej reakcja mówi wszystko. - Ale dlaczego to ja mam widzieć szansę na pojednanie? Przecież ja nie obrażałam nikogo... - odparła, przewracając oczami. Reporterka zapytała więc piosenkarkę, czy ta uważa, że do niej powinny być skierowane przeprosiny. - Czy jest jakaś osoba na świecie, która uważa, że jest inna kolejność? - podsumowała.

Doda pogodziła się z Edytą Górniak. Na ten moment czekaliśmy kilkanaście lat

Doda skonfliktowana była przez lata z Edytą Górniak. Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Diwa żartowała z Rabczewskiej w programie Wojewódzkiego i w "Szymon Majewski Show". Doda nie pozostała jej dłużna i stwierdziła, że Górniak "ma zawichrowania psychiczne". Tutaj dowiecie się więcej o ich konflikcie. Panie przez lata wbijały sobie szpile, ale w końcu zdecydowały się na pojednanie. W listopadzie 2024 roku obie pojawiły się na widowni "Tańca z gwiazdami". Wówczas za kulisami doszło do zakopania topora wojennego. - Koniec pewnej epoki, pogodziłyśmy się - podsumowała Doda w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.