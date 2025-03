Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są parą w październiku 2022 roku. Do dziś ich związek wzbudza emocje. Duet nie przejmuje się komentarzami internautów i cały czas publikując wspólnie treści w mediach społecznościowych. Niedawno zakochani zdecydowali się, by zakupić wspólnie nieruchomość. Obecnie zajmują się wykańczaniem wnętrz, by już niedługo móc się wprowadzić. Tym razem pokazali, jak urządzili jadalnię.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali drogie meble z jadalni

1 grudnia Cichopek i Kurzajewski przekazali radosną wieść - zakupili nieruchomość pod Warszawą. Para chętnie dzieli się kolejnymi etapami urządzania wspólnego gniazdka. 11 marca zaprezentowali obserwatorom, jak wygląda ich jadalnia. "Naturalne drewno dodaje ciepła, a miękkie, obłe formy krzeseł w modnej tkaninie boucle wprowadzają odrobinę współczesnej lekkości. Razem tworzą perfekcyjne połączenie klasyki i nowoczesnego designu" - czytamy w opisie nagrania, na którym para prezentuje wnętrze. Duet musiał się poważnie wykosztować. Cena wyposażenia jadalni przyprawia o zawrót głowy. Dębowy stół kosztował 15 tysięcy złotych. Za krzesła, które mają drewniany dół, a siedziska są wykonane z jasnej tkaniny boucle, również musieli słono zapłacić - cena pojedynczej sztuki to 1200 złotych. Aktorka i dziennikarz zdecydowali się na aż dziewięć krzeseł. Łącznie za jadalnianą część musieli zapłacić niecałe 26 tysięcy złotych. Jak jednak wynika z opisu - film o jadalni powstał w ramach kampanii reklamowej, co może sugerować, że produkty otrzymali za darmo.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali jadalnię. Internauci już podsumowali wyposażenie wnętrza

Internauci od razu zaczęli komentować zaprezentowane wnętrze. Wielu doceniało aranżację. "Przepiękne wnętrza i idealnie dobrane meble", "Magiczne wnętrze - piękne meble", "Ja też jestem na etapie remontu, krzesła są prześliczne. Dają efekt elegancji i przytulności" - oceniali pod postem. Pojawiały się również głosy krytyki. "Wnętrze takie zimne, mało przytulne moim zdaniem, niedomowe, sztywne. Nie zdecydowanie, nie", "Ja jestem na nie" - twierdzili inni.

