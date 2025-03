Za nami trzecia edycja polskiej wersji "Love Never Lies". Najwięcej emocji w programie budziła relacja Kasi i Pawła. Para od ośmiu lat jest w związku małżeńskim i zarówno przed ślubem, jak i w trakcie jego trwania Paweł dopuścił się licznych zdrad i miał romanse z mężczyznami, do czego przyznał się w programie. - Nie chcę być ukazany jako osoba zła... Może jestem jednak. Dokonałem więcej niż jednej zdrady. To wyjdzie tutaj. Z mężczyzną. Z innymi mężczyznami. Paroma. Więcej niż raz... W kwietniu ostatni raz - wyznał Paweł. Kiedy te informacje dotarły do Kasi, zdjęła obrączkę. Ku zaskoczeniu widzów w finale para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. W odcinku "Reunion", który emitowany jest po kilku miesiącach od zakończenia programu, para przekazała, że nie jest już razem i wspólnie podjęła decyzję o rozwodzie. Jeden z uczestników pierwszej edycji show właśnie poinformował, że Kasia i Paweł mieli kłamać w programie.

"Love Never Lies". Dominik obnażył prawdę o Kasi i Pawle? "Mieszkali z jego chłopakiem"

Dominik Jax wziął udział w pierwszej edycji programu "Love Never Lies". Był także obecny w studiu podczas realizacji odcinka "Reunion", gdzie Kasia i Paweł podkreślili, że postanowili się rozstać, ale nadal razem mieszkają. Dominik przekazał szokujące wieści w sprawie pary. Poinformował, że para jeszcze przed udziałem w programie miała mieszkać z rzekomym chłopakiem Pawła, a w programie przekazywali wymyśloną wersję zdarzeń.

Kasia z Pawłem mieszkali przed programem jeszcze z jego chłopakiem pod jednym dachem! Wszystko, co tam gadali, to było wymyślone. Po prostu chcieli zgarnąć hajs z Netfliksa

- poinformował Dominik. Jak na razie małżeństwo nie zareagowało na te insynuacje.

"Love Never Lies". Internauci nie wierzą w słowa Dominika

W sekcji komentarzy odezwali się oburzeni widzowie, którzy nie do końca wierzą w zapewnienia Dominika. Uważają, że uczestnikowi pierwszej edycji show spadły zasięgi i chce w ten sposób zrobić wokół siebie trochę zamieszania. "To dlaczego nie mówiłeś tego na 'Reunion'?" - zapytał jeden z internautów. Cześć komentujących podkreśliła, że gdyby Kasia i Paweł chcieli wygrać program, to tak naprawdę wystarczyłoby, aby nie kłamali, a było zupełnie inaczej. Pojawiły się także głosy drugiej strony. "Domyślałam się od początku", "To by mnie nie zdziwiło" - czytamy w komentarzach. Co sądzicie o tym, co powiedział Dominik?