11 marca ze świata mediów napłynęła przykra informacja. Nie żyje Monika Dorociak, która przez lata była związana z telewizją Polsat. Pracownicy stacji żegnają koleżankę z pracy. W sieci pojawił się nekrolog wraz z poruszającymi słowami.

Pracownicy i władze telewizji Polsat są pogrążeni w żałobie po tym, jak dotarła do nich informacja o śmierci Moniki Dorociak, która przez 16 lat była związana ze stacją. Kobieta była kluczową postacią dla rozwoju programów informacyjnych grupy Polsat. Ponadto była doświadczoną producentką stacji Polsat News, a także pracowała jako wydawczyni programów publicystycznych oraz edytorka. Wcześniej była związana z Grupą ZPR Media. Pracownicy stacji żegnają koleżankę, doceniając jej wkład w rozwój mediów i profesjonalizm.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą koleżankę Monikę Dorociak. Łącząc się w bólu z rodziną i bliskimi, składamy najszczersze wyrazy współczucia

- napisano w nekrologu, który umieszczono 11 marca na stronie nekrologi.wyborcza.pl.

Monika Dorociak była związana ze Skarżysko-Kamienną. Mieszkańcy miasta żegnają zmarłą

Monika Dorociak była bardzo związana z rodzinnym miastem Skarżysko-Kamienną. Lokalne media z ogromnym żalem również pożegnały producentkę. "Z mediów społecznościowych dotarła do nas smutna informacja o odejściu Moniki Dorociak - skarżyszczanki, która z pasją i oddaniem wspierała nasze miasto" - czytamy na stronie facebookowej Spotted: Skarżysko-Kamienna. Nawiązano także do pracy zmarłej. "Poprzez swoją pracę w Telewizji Polsat promowała Skarżysko, a także aktywnie angażowała się w życie lokalnej społeczności, działając na rzecz wielu inicjatyw i grup społecznych. Jej zaangażowanie i troska o naszą małą ojczyznę pozostaną w naszej pamięci" - napisano. Pod postem mieszkańcy miasta żegnali skarżyszczankę. "Do zobaczenia kiedyś, Monia. Wyrazy współczucia dla rodziny", "Moja koleżanka z podstawówki. Spoczywaj w pokoju" - pisali.