Nie żyje gwiazda K-popu. Ciało odnalazła jego matka

Choi Whee-sung działał pod pseudonimem Wheesung. 43-latek cieszył się sporą popularnością wśród fanów K-popu. Jak przekazał "The Korea Times", piosenkarz został znaleziony przez matkę w swoim mieszkaniu. Tego samego dnia miał widzieć się ze swoim menedżerem, ale ostatecznie do spotkania nie doszło. Zmartwiona brakiem kontaktu z synem kobieta postanowiła sprawdzić, co się stało.

Agencja i fani żegnają zmarłego wokalistę. "Jeden z moich ulubionych koreańskich piosenkarzy"

Na profilu agencji artysty pojawiło się krótkie oświadczenie z informacją o jego śmierci. "Odszedł od nas Wheesung. (...) Jego koledzy po fachu i współpracownicy są pogrążeni w głębokim smutku" - czytamy. Pod postem zaroiło się od komentarzy zrozpaczonych fanów. "To takie smutne. Kolejny wielki talent odszedł", "To rozdzierające usłyszeć o śmierci tak młodego i utalentowanego człowieka. Przesyłam kondolencję dla rodziny i bliskich", "O nie! Jeden z moich ulubionych koreańskich piosenkarzy. Odszedł zbyt wcześnie", "Wciąż nie mogę się pogodzić z tą informacją. To takie tragiczne". Służby wciąż badają okoliczności śmierci. Jak na razie nie podano oficjalnej przyczyny zgonu.

Wheesung miał wcześniej problemy z prawem

Wokalista zadebiutował w 2002 r. przebojowym albumem "Like a Movie". Od tej pory cieszył się ogromną popularnością nie tylko w kraju, ale również za granicą. Jego starsze hity mają na platformie YouTube po kilkanaście milionów wyświetleń. W 2021 roku media nieoczekiwanie obiegła informacja o jego problemach z prawem. Wheesung stanął przed sądem i został skazany za niemedyczne użycie silnego środka znieczulającego - propofolu. Piosenkarz otrzymał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Choć wierni fani wciąż go wspierali, to Choi Whee-sung nigdy nie odbudował już swojej pozycji w show-biznesie.