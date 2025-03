Myśleliście, że wiecie już wszystko na temat Elona Muska? Okazuje się, że miliarder ma sporo młodszego brata. Errol Musk, ojciec prezesa Tesli, ma siedmioletniego syna ze swoją... pasierbicą. Ich związek swego czasu wzbudzał mnóstwo kontrowersji. Teraz znów zrobiło się o nim głośno. Wszystko za sprawą urodzonego w 2017 roku Elliota.

Siedmioletni brat Elona Muska już przyciągnął uwagę biznesmenów

Jak podaje "Daily Mail", podczas wizyty dziennikarza na ranczu Errola Muska okazało się, że przebywa tam też chiński biznesmen. Powodem jego odwiedzin miał nie być jednak Errol, a siedmioletni Elliot. Chłopiec ma podobno niezwykłe umiejętności w gamingu, które od razu zostały zauważone przez specjalistów z tej branży. "Mówią, że będzie największą gwiazdą w Chinach. Mówią, że jest obiecującym graczem i mistrzem" - przekazał ojciec Muska. Jak możemy przeczytać na portalu, siedmiolatek ma już szykować się na swój pierwszy gamingowy turniej.

21-letnia córka Elona Muska zareagowała na wieści o kolejnym dziecku ojca

Vivian Jenna Wilson - córka Elona Muska często komentuje w sieci zachowanie ojca. 28 lutego w mediach pojawiła się informacja o narodzinach kolejnego dziecka miliardera. "Rozmawiając z Elonem, i w świetle urodzin pięknej Arkadii, czuliśmy, że lepiej jest także podzielić się bezpośrednio informacją o naszym wspaniałym i niesamowitym synu Seldonie" - pisała jego obecna partnerka Shivon Zilis. Na wieść o narodzinach Seldona Lycurgusa zareagowała jego przyrodnia siostra Vivian. "Wow, gdybym dostawała pięciocentówkę za każdym razem, gdy dowiaduję się, że mam przyrodnie rodzeństwo przez Reddit, miałabym dwie pięciocentówki... Nie jest to dużo, ale dziwne, że zdarzyło się to dwa razy, prawda?" - skwitowała. Jej słowa były nawiązaniem do ostatniego wyznania pisarki Ashley st. Clair, która we wpisie na platformie X przekazała, że ma dziecko z Muskiem. "Pięć miesięcy temu powitałam na świecie dziecko. Elon Musk jest jego ojcem. Nie ujawniłam tego wcześniej, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo malca, ale w ostatnich dniach stało się jasne, że tabloidy zamierzają to zrobić, niezależnie od szkód, które to spowoduje" - mogliśmy przeczytać.