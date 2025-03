Magda, która wówczas nosiła nazwisko Müller, poznała swojego przyszłego męża pod koniec lat 80. Po ich ślubie postanowiła przyjąć jego nazwisko, które już wtedy było cenione w branży gastronomicznej. Wielu uważa, że właśnie dlatego, pomimo upływu lat, restauratorka nigdy go nie zmieniła. Gessler zareagowała na krążące plotki na temat jej małżeństwa. Wszystko jest już jasne.

Magda Gessler nadal nosi nazwisko zmarłego męża. Po latach w końcu wyjaśniła, dlaczego

W przestrzeni publicznej wciąż pojawiają się opinie, że restauratorka zawdzięcza swój sukces małżeństwu z Piotrem Gesslerem, który był jednym z najbardziej znanych polskich restauratorów. To również z nim Magda Gessler doczekała się córki Lary. 71-latka jednak sama często zaznacza w wywiadach, że ani jej mąż, ani szwagier nie mieli doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Co więcej, według niej, to właśnie dzięki jej zaangażowaniu rodzinny interes nie upadł.

Na insynuacje, jakoby karierę zawdzięczała nazwisku, Gessler nadal reaguje dość nerwowo. W jednym z wywiadów postanowiła raz na zawsze uciszyć plotki na ten temat. - Ikonowicz, potem Müller, potem Gessler i Gessler. Mój mąż umarł. Ja nikomu nie ukradłam nazwiska, to jest moje nazwisko nadane mi poprzez ślub. Nigdy tego nazwiska nie zmieniałam, ponieważ mój mąż umarł niedawno - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.

W mediach zwraca się uwagę także na fakt, że Magda Gessler nigdy nie ujawniała publicznie, czy jej małżeństwo z Piotrem Gesslerem zakończyło się rozwodem. Można natomiast natknąć się na informacje, że formalnie pozostali małżeństwem aż do śmierci Piotra Gesslera w 2021 roku.

Magda Gessler od 20 lat tworzy parę z Waldemarem Kozerawskim. Lata temu los ich rozłączył

Magda Gessler od ponad dwóch dekad związana jest z Waldemarem Kozerawskim. Wielu uważa, że ich znajomość to gotowy scenariusz na film. Para miała się poznać ponad 40 lat temu, jednak pomimo rodzącego się pomiędzy nimi uczucia, ich drogi się rozeszły. Ona wróciła na studia do Madrytu, zaś on przeprowadził się do Toronto, gdzie do dziś zajmuje się medycyną estetyczną. "Wydaje mi się, że każde z nas musiało przeżyć swoje życie. Dzięki temu ta miłość jest bardzo dojrzała, trwała, wypełniona radością, szacunkiem, szczerością, przyjaźnią…" - przyznała Magda Gessler w rozmowie z "Vivą".