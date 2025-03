9 marca Sandra Kubicka ogłosiła na Instagramie, że w grudniu 2024 roku złożyła papiery rozwodowe, co oznacza, że jej rozstanie z Aleksandrem Baronem stało się faktem. Głos w sprawie rozpadu małżeństwa celebrytów zdążyło już zabrać kilka znanych osób, w tym m.in. Agnieszka Kaczorowska. Teraz przyszła kolej na mamę Kubickiej.

Sandra Kubicka może liczyć na wsparcie mamy po rozstaniu z Baronem. Ten wpis mówi wszystko

Informacja o rozstaniu wstrząsnęła fanami Kubickiej, mimo że część z nich od dawna przeczuwała, że w związku modelki i muzyka nie dzieje się najlepiej. Kiedy więc stało się jasne, że para się rozwodzi, do celebrytki zaczęły spływać słowa wsparcia. Słowa w stronę 30-latki skierowała m.in. Agata Rubik. "Na szczęście jest też trochę fajnych i porządnych facetów urodzonych przez innych. Trzymaj się Sandra" - napisała żona Piotra Rubika. O komentarz na ten temat została zapytana nawet Agnieszka Kaczorowska. "Nie jestem osobą, która powinna udzielać rad. Każde życie jest inne. Wszystko wygląda inaczej. Dużo siły życzę" - powiedziała tancerka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Modelka oczywiście może liczyć także na wsparcie swojej mamy. Grace Kubicka postanowiła zabrać głos po raz pierwszy, od kiedy jej córka publicznie wyznała, że jest w trakcie rozwodu. "Matka i dziecko to najczystsza, najpiękniejsza więź, która trwa mimo wszystkiego" - zaczęła na Instagramie. Następnie nawiązała do obecnej sytuacji w życiu córki. "Bez względu na to, co dzieje się wokół, jedno pozostaje niezmienne, jej ramiona zawsze będą bezpiecznym schronieniem, a jego obecność największym światłem w jej życiu. W tym spojrzeniu, w tym dotyku, jest wszystko: miłość, czułość, siła i ciche obietnice, że zawsze będą dla siebie nawzajem. Moje dwa Skarby. Moje serce" - napisała matka Sandry Kubickiej. Wpis opatrzyła zdjęciem ze wspólnych wakacji.

Grace Kubicka wsparła córkę wyjątkowym wpisem. Fani natychmiast zareagowali

Wpis Grace Kubickiej poruszył fanów 30-letniej modelki. Pod postem nie zabrakło emocjonalnych komentarzy. "Cudowne ujęcie. I pięknie napisane", "Tak bardzo mi przykro z powodu rozpadu małżeństwa twojej córki. To smutne. Ważne, że ma kochającą mamę, babcię", "Aż się wzruszyłam. Jak cudnie napisane!" - pisali internauci.