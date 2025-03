Nie żyje Krystyna Grochowska, która od lat była wokalistką zespołu Alibabki. Gwiazda miała 83 lata. Informacja o jej śmierci została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nie żyje Krystyna Grochowska z zespołu Alibabki. "Byłaś serdeczną i oddaną Przyjaciółką"

Informacja o śmierci Krystyny Grochowskiej pojawiła się na fanpage'u zespołu Alibabki. W pożegnalnym wpisie pozostałe członkinie zespołu poinformowały, że wokalistka zmarła w nocy z 10 na 11 marca 2025 roku. "Dziś w nocy odeszła, pozostawiając nas w głębokim smutku, nasza serdeczna Koleżanka, z którą pracowałyśmy od narodzin zespołu Alibabki. (...) Łączyła nas nie tylko praca i więzi długoletniej przyjaźni. Krysiu, będzie nam brakowało Ciebie, Twoich artystycznych pomysłów i wizji. Twojej pogody ducha i życzliwości. Byłaś serdeczną i oddaną Przyjaciółką. Bardzo trudno pogodzić się z Twoją stratą" - czytamy.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci składali w nich kondolencje. "Serdeczne wyrazy współczucia", "Niech spoczywa w pokoju", "Ogromnie mi przykro", "Wyrazy współczucia dla rodziny" - pisali.

Alibabki miały na koncie wielkie hity. Po latach ukazały się w nowej odsłonie

Przypomnijmy, że w skład pierwszej formacji Alibabek wchodziły: Anna Dębicka, Krystyna Grochowska, Sylwia Krajewska, Anna Łytko, Wanda Orlańska oraz Alina Puk, którą później zastąpiła Ewa Dębicka. Zespół zasłynął z takich utworów jak "Kwiat jednej nocy" czy "Kapitańskie tango". Ponadto grupa Alibabki została założona w 1963 przez Zbigniewa Ciechana i Jana Rysińskiego. Alibabki po latach wydały płytę. W 2020 roku do sprzedaży trafił album "Tribute to Alibabki", w którym wokalistki zaśpiewały swoje hity w nowych aranżacjach. W projekcie wzięli udział muzycy tacy, jak: Andrzej Krzywy, K.A.S.A czy Dawid Porta. Nim jedynak płyta się ukazała, w ramach projektu Alibabki koncertowały, a ich występu cieszyły się dużym zainteresowaniem. ZOBACZ TEŻ: TVP zaprosiła do Opola Alibabki. Odmówiły. Stacja znalazła sposób, żeby i tak tam wystąpiły. "Manipulacja"