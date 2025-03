Renata Pałys największą rozpoznawalność zyskała dzięki roli Heleny Paździoch, w którą przez ponad 20 lat wcielała się w serialu "Świat według kiepskich". Niewiele osób jednak wie, że gwiazda na swój aktorski sukces pracowała jeszcze długo przed otrzymaniem kultowej roli. W 1980 ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim filii PWST we Wrocławiu, a od tamtej pory zagrała w niezliczonej ilości przedstawień teatralnych.

Renata Pałys o życiu po "Świecie według Kiepskich". Opowiedziała o Spędza wiele czasu z wnuczką

Renata Pałys po zakończeniu emisji "Świata według Kiepskich" w 2022 roku skupiła się na pracy w teatrze i zdecydowanie rzadziej pojawia się na ekranie. W najnowszym wywiadzie dla Świata gwiazd aktorka wyjawiła, że aktualnie spełnia się zawodowo, występując teatrze objazdowym. - Wszystko u mnie dobrze. Na szczęście mam kontakt z zawodem, bo na stałe występuje w krakowskim teatrze Komedia. To teatr prywatny, objazdowy. Jeździmy ze spektaklami komediowymi po całej Polsce, a także Europie. Dzięki temu mam możliwość podróżowania, co bardzo lubię. Oboje z mężem często też razem wyjeżdżamy pozwiedzać - wyjawiła. Poza działalnością artystyczną Pałys czerpie także wiele satysfakcji z życia rodzinnego. Dużo czasu spędza z trzyletnią wnuczką. - Wiele szczęścia daje nam wnuczka. Marysia ma trzy latka, jest córką naszego syna. I właśnie robię dla niej sweterek na drutach. A w wolnych chwilach zajmuję się ogrodem. Sadzę kwiaty, wyrywam chwasty. Czego chcieć więcej od życia? Czuję się szczęśliwa i spełniona - zdradziła aktorka.

Renata Pałys o powrocie na ekrany. Czy zależy jej na rozgłosie?

Odnosząc się do swojej przyszłości na ekranie Renata Pałys zaznaczyła, że nie zabiega o role filmowe, choć pozostaje otwarta na propozycje. Zdaniem gwiazdy w Polsce często droga do kina prowadzi przez reklamy, których poziom nie zawsze jej odpowiada. - Jestem otwarta, choć, jeśli chodzi o fabuły, to podobno najłatwiej się do nich dostać, grając najpierw w reklamie. A te nasze reklamy, to proszę wybaczyć szczerość, mają poziom żenujący. Zatem nie zabiegam o nie. Jeśli się zdarzy propozycja filmowa, to dobrze. Jeśli nie - też dobrze - dodała Renata Pałys.