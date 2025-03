9 marca Sandra Kubicka za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że w grudniu 2024 roku złożyła papiery rozwodowe, a tym samym rozstanie zAleksandrem Baronem stało się faktem. Od tamtego momentu pod postami celebrytki zaroiło się od słów wsparcia. Co zaskakujące, pojawił się także komentarz Julii Wieniawy, która przed laty spotykała się z mężem Kubickiej.

Julia Wieniawa zostawiła komentarz pod postem Sandry Kubickiej. Takich słów nikt się nie spodziewał

Plotki o kryzysie w związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona w ostatnich miesiącach pojawiały się bardzo często. Początkowo fani modelki uważali jednak, że ta po prostu nie zamierza afiszować się związkiem. Wszystko stało się jasne 9 marca, kiedy celebrytka wydała oświadczenie. "W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło. Zachowam to dla sądu" - brzmi fragment wpisu (O szczegółach przeczytasz TUTAJ). Chwilę później pod ostatnimi postami modelki zaczęły pojawiać się słowa wsparcia od fanów. Dołączyła do nich m.in. Agata Rubik. "Na szczęście jest też trochę fajnych i porządnych facetów urodzonych przez innych. Trzymaj się Sandra" - napisała żona Piotra Rubika.

Tuż przed ogłoszeniem rozpadu małżeństwa, Kubicka udostępniła na Instagramie krótkie nagranie, na którym tańczy do piosenki Julii Wieniawy "Kocham". 30-latka wystąpiła eksponując odsłonięty brzuch, na którym dostrzec można bliznę po cesarskim cięciu. "Cesarkowe mamusie zostawcie serduszko" - podpisała film. Pod postem pojawił się komentarz od samej Wieniawy.

Jesteś wspaniała i piękna w każdym calu

- napisała celebrytka.

Julia Wieniawa skomentowała nagranie Kubickiej. Fani nie kryli zdumienia: "Klasa"

Komentarz Julii Wieniawy wielu zaskoczył ze względu na fakt, że ta w 2019 roku spotykała się z Baronem. Fani Kubickiej natychmiast docenili gest piosenkarki i ruszyli do komentowania. "Tak wyglądają zdrowe relacje międzyludzkie. Bez zazdrości, bez zawiści, bez wbijania szpilek", "Siła kobiet", "Klasa" - pisali pod komentarzem.