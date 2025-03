Nie milkną echa zatrzymania dziesięciu osób, wśród których znajdowali się influencerzy. Chodziło o podejrzenie prowadzenia nielegalnych loterii internetowych. Śledztwo dotyczy także zarzutów związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. Niektórzy z zatrzymanych zabrali głos tuż po przesłuchaniu, w tym m.in. Lexy C. oraz Wojciech Gola. Teraz na temat głośnej sprawy wypowiedziała się Maria Jeleniewska. Tiktokerka nie szczędziła słów krytyki.

Zobacz wideo Policja zatrzymała znanych influencerów. Są podejrzani o wyłudzanie podatku VAT oraz organizowanie nielegalnych gier hazardowych

Maria Jeleniewska skrytykowała działania CBŚP. Oburzyło ją to, w jaki sposób zostali potraktowani influencerzy

Dwa dni po zatrzymaniu sąd zdecydował, że podejrzani nie trafią do aresztu. Wobec nich zastosowano jednak środki wolnościowe, takie jak poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi osobami. Ponadto, zabezpieczono 17 luksusowych samochodów, biżuterię oraz gotówkę w wysokości 500 tys. zł. Zablokowano również 30 rachunków bankowych, na których znajdowało się łącznie 7,5 mln zł.

Jako że sprawa jest przedmiotem debaty publicznej, o zabranie głosu poproszono innych znanych influencerów. Wśród nich znalazła się Maria Jeleniewska, która nie kryła przerażenia zdarzeniem sprzed kilku dni. - Dla mnie to w ogóle jest przerażające. Jak ja zobaczyłam zdjęcia, w jaki sposób potraktowane zostały te osoby, influencerzy, ich domy - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Postem. Celebrytka wyrobiła sobie już zdanie na temat działań CBŚP. - Nie wyobrażam sobie, czy to też nie jest zrobione tak dla szumu, żeby po prostu było głośno o tych osobach i o tym, w jaki sposób one są karane. Ale nie mogę się wypowiedzieć. Nie wiem tak naprawdę, co się dzieje. Jesteśmy odcięci - podsumowała.

Dziennikarz TVN Turbo wydał oświadczenie po zatrzymaniu przez CBŚP. "Jestem niewinny"

Jedną z zatrzymanych osób, które zabrały głos tuż po zatrzymaniu, był Adam K., dziennikarz TVN Turbo. W oświadczeniu opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych podkreślił, że nie przyznaje się, do zarzucanych mu przez organy czynów. "Jestem niewinny. Z całą stanowczością będę dochodził moich praw, bronił prawdy i nie pozwolę na szkalowanie mnie i mojego wizerunku, na który pracowałem całe zawodowe życie" - przekazał. Czytaj więcej: Dziennikarz TVN Turbo zabrał głos po zatrzymaniu. Wydał oświadczenie