Kinga Rusin przez lata była związana ze stacją TVN, gdzie spełniała się w roli prowadzącej różnych programów. Pięć lat temu podjęła decyzję o odejściu z telewizji. Obecnie skupia się na prowadzeniu biznesu z naturalnymi kosmetykami i podróżowaniu po świecie. Dziennikarka jest w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie zamieściła nowy wpis, który wzbudził spore emocje. Wszystko przez jej niedawne urodziny.

Zobacz wideo Michał Danilczuk odpadł kiedyś z "You Can Dance". Najbardziej przerażała go... Rusin