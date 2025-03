Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, pasmo z autorskimi audycjami muzyków będzie teraz obecne na antenie Radia 357 w środy między godziną 18 a 19. Wcześniej można ich było słuchać w poniedziałki. Po zmianach początek tygodnia słuchacze będą mogli rozpocząć z Bartkiem Gilem. Audycja Ralpha Kamińskiego, która funkcjonowała pod nazwą "DJ Rafał", teraz będzie nazywać się "Serce spokojne". Jej pierwszą emisję zaplanowano na 19 marca. Fani Radia 357 wciąż będą mogli słuchać audycji Tomasza Organka - "Muzyka Organowa". Zniknąć ma natomiast Krzysztof Zalewski.

Krzysztof Zalewski zawiesza współpracę z Radiem 357. "Z nikim się nie żegnamy"

Muzyk był związany ze stacją w zasadzie od samego początku. Zalewski prowadził audycję "Zelig", która cieszyła się ogromną popularnością. Wygląda na to, że piosenkarz tymczasowo odkłada na bok udział w projekcie. Powodem mają być inne zobowiązania zawodowe. - W Radiu 357 przyjęliśmy taką zasadę, że z nikim się nie żegnamy, możemy ewentualnie pomachać sobie na czas odpoczynku, przerwy. Tak to traktujemy - stwierdził dziennikarz muzyczny stacji Piotr Stelmach podczas transmisji dla patronów. Audycja Zalewskiego nadawana była we wtorki. Teraz zamiast niej będzie emitowany cykl "Pod osłoną nieba" Dariusza Króla. To jednak nie koniec zmian.

Audycje muzyków nie tylko dla patronów. Radio 357 wyciąga rękę do internautów

Jak wiadomo, wcześniejsze audycje autorskie były dostępne jedynie dla patronów, którzy wspierają działalność radia. To dzięki nim, projekt od wielu lat z sukcesem funkcjonuje na rynku. - Około 50 tysięcy osób systematycznie, co miesiąc decyduje, by Radio 357 mogło grać. Pokrywają swoim wsparciem ponad 70 proc. radiowego budżetu, będąc gwarantem istnienia i rozwoju tego projektu - mówił Paweł Ruszkowski, odpowiedzialny w Radiu 357 za obszar finansów. Teraz podcasty z ok. 950 wydaniami autorskich audycji muzyków będą dostępne dla wszystkich internautów. Z kolei od 1 do 3 maja Radio 357 będzie emitować kolejną edycję "Polskiego TOP-u", czyli zestawienia najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Część pasm będą prowadzili artyści, zaś trzeciego dnia rozgłośnia będzie nadawać ze Zduńskiej Woli.