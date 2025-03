Prace Matyldy Damięckiej od zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Artystka w ten sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Sporo emocji wzbudziły ostatnie grafiki z okazji Dnia Kobiet. Damięcka zwróciła uwagę na problemy, z którymi kobiety mierzą się od pokoleń. Co wymyśliła na Dzień Mężczyzn?

Matylda Damięcka ponownie to zrobiła. "Synku, nauczyłbym cię płakać, ale..."

Na pierwszej grafice opublikowanej przez artystkę widzimy ścianę tekstu, w której Damięcka zawarła liczne epitety określające współczesnych mężczyzn. Posłużyła się przy tym zapachami. "A pachniał: mydłem, tuszem drukarskim, potem, niveą, obowiązkiem, smutkiem, ziemią" - czytamy. To zaledwie kilka określeń, które znalazły się na liście. Drugi slajd skupia się na pokazaniu emocji, z którymi zmagają się mężczyźni, a o których często się zapomina. W każdym wyrazie artystka celowo wydzieliła słowo "on", by jeszcze bardziej podkreślić przesłanie. "Zmartwi on, zmęcz on, przytłocz on, stęskni on, wystrasz on".

Na trzeciej grafice widzimy mężczyznę w objęciach tulipanów. "Tuląpany" - podpisała Damięcka. "Pobójmy się razem. Zawsze raźniej" - czytamy na kolejnej stronie. Slajd piąty pokazuje "budowę" mężczyzny i kobiety. "Człowiek w 60 proc. składa się z..." - czytamy. W przypadku kobiety była to woda, w przypadku mężczyzny - łzy. Kolejna grafika pokazuje płaczącego Juliusza Cezara.

Dwie następne zawierają ważne przesłania. "Synku, nauczyłbym cię płakać, ale mój ojciec nie pokazał mi, jak to się robi", "Szkocka? Nie, dzięki. Ale ze mną się nie napijesz? Nie. Ale... Wszystko okej? Chcesz o tym pogadać?" - czytamy. Na przedostatnim slajdzie widzimy klęczącego mężczyznę, którego "przygniata" ciężar odpowiedzialności za rodzinę. Ostatni obraz pokazuje przytulające się narządy płciowe mężczyzny i kobiety.

Internauci zachwyceni grafikami Damięckiej. Głos zabrał jej brat

Pod postem jak zawsze zaroiło się od komentarzy. "Dziękujemy wszyscy, jak jeden mąż", "Jak zawsze w punkt", "Łzy wzruszenia popłynęły" - pisali obserwatorzy. Post udostępnił również jej brat, Mateusz Damięcki. "Moja siostra jest bardzo trafna. Dziękuję" - podsumował. A wy co sądzicie o grafikach? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.