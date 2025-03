Ranking See Bloggers podsumowuje najważniejsze osiągnięcia polskich twórców internetowych i wyznacza kierunki na nadchodzący rok. "To kompendium wiedzy dla marek, agencji i samych twórców, którzy chcą zrozumieć, jakie postaci i mechanizmy napędzają digitalowy świat (...)". Przygotowano go na podstawie analizy danych z całego roku, uwzględniając m.in. liczbę obserwujących, popularność i zaangażowanie. Zestawienie podzielono na kilka kategorii. Jedną z ciekawszych jest kategoria "Osoby publiczne", w której przyjrzano się największym gwiazdom polskiego show-biznesu. Kto znalazł się w pierwszej dziesiątce?

Ranking See Bloggers. Te gwiazdy rządzą w sieci

Pierwszą dziesiątkę najbardziej wpływowych gwiazd otwiera Sandra Kubicka, która znalazła się tuż za Blanką Stajkow, uplasowaną na miejscu dziewiątym. Miejsce ósme zajęła Roksana Węgiel, która zgromadziła ponad cztery miliony fanów. Tuż przed nią umiejscowiono Martynę Wojciechowską. Na szóstym miejscu znalazła się Julia Wieniawa, która ma nieco mniej fanów niż Węgiel czy Wojciechowska, ale jej wskaźnik popularności jest znacznie wyższy. Wskaźnik popularności to ważona średnia sumy polubień, komentarzy i udostępnień we wszystkich kanałach. Piąte miejsce w zestawieniu zajęła Klaudia Halejcio. Tuż za podium znalazł się Grzegorz Dolniak - komik i prezenter telewizyjny. A co z pierwszą trójką? Trzecie miejsce zajęła Young Leosia. Drugie... Anna Lewandowska, a pierwsze z ogromną przewagą nad pozostałymi Doda.

Ranking See Bloggers. Liderzy innych kategorii

W kategorii "Influencer Roku" zwyciężył Łatwogang. Na drugim miejscu znalazła się Mili0nerka, a na trzecim profil Prawo Marcina. Tuż za podium sklasyfikowano Wersow. Pierwsze miejsce w kategorii "Sportowiec Roku" zgarnął Robert Lewandowski. Za nim uplasowała się Iga Świątek, a podium zamknął Sebastian Szymański. Wśród instagramerów królowała Wersow, wyprzedzając m.in. Natalię Tomczyk i Bartka Kubickiego. Zestawienie blogerów podbił profil Stonerchef, a youtubertów Książulo. Na Tiktoku z kolei królował Łatwogang.