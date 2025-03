9 marca Sandra Kubicka opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym poinformowała, że rozstaje się z mężem, Aleksandrem Baronem. O tym, że para przechodzi kryzys, mówiło się już od kilku miesięcy. Wszystko za sprawą wpisów modelki w mediach społecznościowych, które sugerowały, że w opiece nad dzieckiem nie może liczyć na zbytnie wsparcie swojego partnera. Małżeństwo ciągle dementowało te doniesienia. Wygląda na to, że szala goryczy w końcu się przelała. "W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło. Zachowam to dla sądu" - zaczęła Sandra Kubicka we wpisie, który publikowała na InstaStories. Modelka poinformowała, że już od kilku miesięcy próbowała walczyć o związek ze względu na syna, ale nie przyniosło to zamierzonych oczekiwań. "Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem. Ja też miałam momenty się zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć"- czytamy. W najnowszej publikacji na Instagramie Kubicka wspomniała o swoim synu.

Sandra Kubicka opublikowała zdjęcie z synem. "Kocham nad życie, mocniej się nie da"

Sandra Kubicka 16 maja 2024 roku urodziła syna Leonarda. Chłopiec przyszedł na świat jako wcześniak i pierwsze tygodnie życia musiał spędzić czas w szpitalu. Już po obwieszczeniu w mediach społecznościowych wieści o rozstaniu Kubicka postanowiła podzielić się z internautami zdjęciem ze swoim synem. W opisie podkreśliła, jak bardzo jest dla niej ważny. Trudno nie odnieść wrażenia, że publikacja odnosiła się także do wieści dotyczących zakończenia jej związku.

Mówią, że jeśli chcesz idealnego mężczyznę, to musisz go sobie urodzić, tak uczyniłam. Kocham nad życie, mocniej się nie da

- podsumowała modelka.

Sandra Kubicka może liczyć na wsparcie. Tak wieści o jej rozstaniu skomentowała Agata Rubik

Pod publikacją Sandra Kubickiej pojawiło się mnóstwo komentarzy. Kilka słów od siebie dodała m.in. Agata Rubik, która od lat jest w udanym związku z Piotrem Rubikiem. W trudnej sytuacji wsparła koleżankę z branży. "Na szczęście jest też trochę fajnych i porządnych facetów urodzonych przez innych. Trzymaj się Sandra" - dodała. W sekcji komentarzy odezwała się także mama Kubickiej. "Moje dwa skarby" - podkreśliła. Fanki Kubickiej także przekazały jej słowa otuchy. "Bardzo mi przykro z powodu rozstania. Tak po prostu, bo wiem, że rozstania nie są przyjemne, jak wiec można się z tego śmiać i mieć z tego pożywkę, dla mnie tacy ludzie, a raczej kobiety, które z tego szydzą, są chore" - skwitowała internautka. W najnowszej publikacji na InstaStories do nieprzychylnych komentarzy odniosła się także Sandra Kubicka. Więcej przeczytasz tutaj: Kubicka nie wytrzymała i zwróciła się do hejterek. "Zapominacie o jednym"