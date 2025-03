Kazik Staszewski zadomowił się w słonecznej Hiszpanii. 5 marca muzyk zamieścił w sieci nowe nagranie, na którym przekazał fanom ważną wiadomość. - Chciałem oznajmić, że właśnie w dniu dzisiejszym, po 61 latach życia, przestałem być warszawiakiem, czy warszawianinem, czy jak to się mówi - powiedział lider zespołu Kult. Słowa Kazika Staszewskiego wywołały spore zamieszanie. Internauci od razu ruszyli z komentarzami. "Ubolewam, wielka szkoda dla warszawskiej społeczności, taka strata", "Przecież dalej jesteś Polakiem", "Panie Kaziu, proszę wracać", "Tego się nie da zrobić", "Co się stało?" - czytamy pod nagraniem. Kazik Staszewski postanowił zabrać głos.

Kazik Staszewski uspokoił fanów. "Przecież Polakiem i warszawiakiem będę do końca życia"

Kazik Staszewski zobaczył, jakie poruszenie wywołały jego słowa. Postanowił wrzucić do sieci kolejne nagranie, na którym wszystko wyjaśnił. - Pewne sprostowanie wczorajszej wypowiedzi. Przecież Polakiem i warszawiakiem będę do końca życia, natomiast od wczoraj, po raz pierwszy w życiu, nie mieszkam w Warszawie - powiedział Kazik Staszewski. Wygląda na to, że lider Kultu zamierza rozkręcać karierę poza granicami Polski. Niedawno poinformował o tym, że 5 grudnia zespół zagra na Teneryfie koncert. 15 lutego zadowolony Staszewski ogłosił, że sprzedano już ponad 1000 biletów. - Dziękuję wam bardzo - mówił muzyk w mediach społecznościowych.

Kazik Staszewski pożegnał mamę. "Śpi sobie"

Kazik Staszewski ma za sobą trudne chwile. Pod koniec 2024 roku zmarła jego ukochana mama. Miała 93 lata. Wokalista wspomniał o tym, jak wyglądały ostatnie miesiące jej życia. "Jeszcze dwa lata temu pracowała, a cztery lata temu poprosiłem ją, by jednak już przestała prowadzić auto. Zasnęła o 08:22 i śpi sobie. Szczęście, że tylko trochę ponad dwa miesiące była zniedołężniałą, leżącą osobą w pieluchach, z podcieraną d**ą i z cewnikiem, karmiona rurą, bo na pewno nie chciałaby tak" - czytamy. Na końcu wpisu zwrócił się do swojej zmarłej mamy. "Dziękuję mamusiu za uratowanie mi życia i za wszystko, co dla mnie zrobiłaś" - napisał wokalista.