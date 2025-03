Maciej Pela dołączył do gwiazd, które złożyły życzenia z okazji Dnia Kobiet. Kilka godzin wcześniej zdjęcie z bukietem wrzuciła Agnieszka Kaczorowska. Uwagę internautów przyciągnął podpis. "Podwójne święto, gdy uczysz się 'zdejmować spodnie' i po prostu być kobietą" - pisała. Wiele osób mogłoby pomyśleć, że aktorka nawiązała tym zdaniem do relacji z Pelą. Ciekawe, co powiecie o jego życzeniach. Jest grubo.

Maciej Pela złożył życzenia wszystkim kobietom. "Żeby w życiu było jak najmniej..."

"Z okazji dzisiejszego święta chciałbym życzyć wam, co następuje" - zaczął niewinnie Pela. "Z********j patelni. Aby indukcja lśniła wam, jak moja łysina. Żeby w waszym życiu było jak najmniej szmat. Szczególnie tych brudnych. Żeby można było odwalić liposukcję odkurzaczem. A tak na serio, bo poprzednie to mizoginistyczne pitu pitu... Życzę, abyście czuły się najwspanialsze na świecie, niezależnie czy stół jest u*****y (jak ten u mnie), pracujecie na etacie, latacie po świecie czy w domu na ścierze. Czy jesteście wysokie, niskie, młode, dojrzałe - czujcie się najcudowniej. I nie dajcie sobie wmówić jakimś Julkom, Madziom i Grażynom, że jesteście na innym levelu, gorsze, niespełnione, mało ambitne, bo żyjecie inaczej, niż one pokazują na tym małym, oszukanym szkiełku" - podsumował. Trzeba przyznać, że to dosyć nietypowe życzenia. Myślicie, że nawiązywał do kogoś konkretnego? W zamieszczonej karuzeli zdjęć widzimy Pelę w różnych odsłonach - przy kuchence, z patelnią, z odkurzaczem i ścierką. Znajdziecie je w naszej galerii!

Maciej Pela wywołał niemałe poruszenie. Fanki zachwycone życzeniami

Obserwatorki tancerza nie mają wątpliwości, że to najlepsze życzenia, jakie kiedykolwiek usłyszały. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Dzięki Maciek", "Dzięki królu patelni. Zrobiłeś mi dzień", "Dosadne życzenia", "Bardzo szpilkowe życzenia i tak bardzo idealne w życiu codziennym", "Nie czytałam lepszych życzeń", "Nawet mąż mi takich pięknych życzeń nie złożył" - pisały. A wy co o nich sądzicie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.